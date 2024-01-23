الوحدة يواجه الاتفاق السعودي في "نهائي دولية كرة القدم" غداً

المصدر: وام

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تختتم غداً الأربعاء، منافسات بطولة نادي الوحدة الدولية لكرة القدم، بمباراتين بين الوحدة والاتفاق السعودي على لقب البطولة، والزمالك المصري وأم صلال القطري على المركزين الثالث والرابع.

وتأهل الوحدة إلى النهائي بفوزه على الزمالك المصري 3 -1، كما فاز الاتفاق السعودي على أم صلال القطري 5-4 بركلات الترجيح.

وسيتم تتويج البطل بالكأس والميداليات الذهبية بعد نهاية المباراة المقررة على استاد آل نهيان في نادي الوحدة.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة اكتمال استعداداتها لختام المنافسات غداً الأربعاء، وتوفير جميع المتطلبات التي تعزز تواجد الجماهير لمتابعة فعاليات اليوم الختامي للبطولة التي تندرج ضمن أهداف النادي لتعزيز جاهزية الفريق الأول لكرة القدم للمراحل المتبقية من منافسات الموسم الحالي، من خلال التجارب القوية مع الفرق المشاركة

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