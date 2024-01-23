60 منتخباً ونادياً تعسكر بدبي في يناير

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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سجل شهر يناير الجاري رقماً قياسياً في عدد المنتخبات والأندية التي اختارت دبي لإقامة معسكراتها التحضيرية استعداداً للبطولات القارية والدوريات المحلية ودورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة في كوريا الجنوبية وغيرها من الاستحقاقات الرياضية الأخرى وفي مقدمتها بطولات الموسم الجديد للتنس أو المشاركة في البطولات المختلفة التي تستضيفها الإمارات في هذه الفترة.

ومن بداية العام وحتى الأسبوع الجاري وبفضل الدور البارز لمجلس دبي الرياضي وتوافر المنشآت الرياضية الممتازة، نجحت دبي في استضافة أكثر من 60 معسكراً لمنتخبات وأندية من مختلف الرياضات والألعاب، إضافة لزيارات عديدة لنجوم كرة القدم العالمية شاركوا في مؤتمر دبي الرياضي الدولي وحفل جوائز دبي غلوب سوكر.

وتقدم أرسنال الأندية الأوروبية التي أجرت معسكرها الشتوي الأسبوع الماضي في دبي، مستفيداً من التوقف القصير للدوري الإنجليزي الممتاز، وجاء معسكر دبي ناجحاً للغاية، فتمكن «المدفعجية» من تحقيق فوز ساحق على كريستال بالاس أول من أمس بخماسية نظيفة.

وأكد بوكايو ساكا نجم أرسنال أن هذا الفوز تحقق بفضل الإعداد الجيد في دبي، وقال في تصريحات نشرتها وسائط الإعلام الإنجليزية: كانت دبي رائعة حقاً بالنسبة لنا للحصول على تلك الاستراحة، ولم نكن في أفضل حالاتنا قبل ذلك، وقد ساعدتنا دبي على تطوير الأشياء التي نحتاج إليها، وكنت بحاجة إلى الراحة لأكون صادقاً، ولقد جاءت الاستراحة في الوقت المناسب، ونحن جميعاً متعطشون للضغط بقوة حتى نهاية الموسم، وأضاف: طلبنا من المدرب إذا كان من الممكن أن نذهب إلى دبي مجدداً.

وتضم قائمة الأندية في دبي، أهلي جدة السعودي والرجاء البيضاوي المغربي، ووهان ثري تاونز الصيني وسينضم إليها الزمالك المصري للمشاركة في بطولة كأس تحدي دبي 2024 المقررة إقامتها في استاد آل مكتوم في نادي النصر من 26 وحتى 28 الجاري، كما يوجد الاتحاد والفتح السعوديان.

أندية روسية واختار ت 7 أندية روسية إقامة معسكرات طويلة في دبي في فترة التوقف الحالية للنشاط الكروي بسبب موسم الثلوج، وهي كراسنودار متصدر الدوري، وتوربيدو موسكو، ولوكوموتيف الروسي، وسبارتاك موسكو، ونيجني نوفغورد، وزينت سانت بطرسبورغ، وأورال يكاترينبورغ وهي بصدد خوض عدد من التجارب الودية مع الأندية الأخرى في هذه الفترة في دبي، مثل جيونبك الكوري الذي يقيم بدوره معسكراً في منتجع جبل علي، وريغا اللاتفي.

واستضافت دبي بداية الشهر الجاري معسكرات عديدة للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس أمم آسيا المقامة في قطر وبطولة كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار، ومنها منتخبات البحرين، وأوزباكستان، وقيرغيزستان، وسوريا، وأنغولا ولبنان.

واحتضن سكي دبي أبرز الوجهات السياحية في المنطقة تحضيرات منتخبات بريطانيا وروسيا والتشيك قبل التوجه للمشاركة في الألعاب الأولمبية الشتوية للشباب في كوريا الجنوبية.

ومنذ بداية العام اختارت العديد من المنتخبات العالمية في الغطس والسباحة إقامة تحضيراتها استعداداً لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 في مجمع حمدان الرياضي.

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