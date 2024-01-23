النصر يتعادل مع الفيحاء السعودي ودياً

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعادل النصر والفيحاء السعودي أمس 1 - 1 في المباراة الودية التي جمعتهما باستاد آل مكتوم، وتقدم «العميد» في الدقيقة 75 عن طريق سعود عبدالرزاق، وتعادل خالد الكعبي للفيحاء في نهاية المباراة.

ويواصل النصر استعداداته لعودة دوري أدنوك للمحترفين بست تجارب ودية أخرى مع خورفكان والطائي السعودي الأحد المقبل، والأهلي السعودي في الأول من فبراير، ثم يخوض الفريق مباراتين وديتين يوم 4 فبراير بتشكيلتين مختلفتين، مع فريقي الإمارات والجزيرة الحمراء، ويختتم الوديات بلقاء عجمان 9 فبراير المقبل.

ويسعى النصر من خلال برنامج المباريات إلى الوصول للجاهزية الكاملة لخوض مباريات الدوري المقبلة بطموح الوصول إلى مركز متقدم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز