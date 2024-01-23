قويض: «ميركاتو الشتاء» مؤثر في جدول ترتيب الدوري

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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دعا المدرب السوري محمد قويض، أندية دوري المحترفين إلى الاستفادة من فترة الميركاتو الشتوي الحالية التي انطلقت أمس وتستمر حتى 21 فبراير المقبل، وذلك بالدقة في اختيارات اللاعبين أصحاب الموهبة والجودة العالية، والعمل على سد النقص الذي تعاني منه الفرق، للعودة القوية عقب استئناف النشاط.

وقال قويض، في حديث لـ «البيان»، إن الميركاتو الشتوي مؤثر ويمكنه إعادة جدول الترتيب من جديد بتغيير مراكز الفرق وقال: النادي الذي يستثمر فترة التعاقدات بصفقات ناجحة سواء على مستوى العناصر المحلية أو الأجنبية يمكنه أن يحسن موقعه ويتقدم في جدول الترتيب حسب الطموح الذي يلعب من أجله.

وأشار قويض إلى أن الميركاتو يهم قسمين في أندية الدوري وأضاف: المجموعة الأولى التي تلعب بهدف التتويج باللقب، والمجموعة الثانية التي تنافس لأجل البقاء، أما الفرق التي تحتل مراكز الوسط وضمنت الابتعاد عن شبح الهبوط بشكل كبير فإنها لا تركز كثيراً مع الميركاتو وتعتمد على تغيير محدود.

6 أندية

وأكد مدرب الظفرة الأسبق إلى أن 6 من أندية المقدمة يمكنها أن تنافس على الفوز باللقب حال أبرمت صفقات مميزة وقال: مشوار الدوري مازال طويلاً وبه 14 جولة متبقية، أي أكثر من عدد الجولات السابقة، وقد تابعنا في الكثير من المواسم أن نتائج جولة أو جولتين يمكن أن تحيي آمال فرق في الفوز بالبطولة، لذلك أعتقد أن الصراع على نيل لقب البطولة مفتوح أمام أندية النصف الأول التي تلعب دائماً بهدف بلوغ منصات التتويج، لكن هذه الأندية تحتاج إلى دعم جيد بعناصر لديها القدرة على الإضافة، حتى الوصل متصدر المنافسة أرى أن اعتماده على كونه في الصدارة يشكل خطراً عليه لأنه في حاجة إلى إضافة وجوه جديدة في صفوفه تغطي النقص الذي يعاني منه، وإذا نجح في هذه المهمة سيكون بإمكانه المحافظة على صدارته والتتويج باللقب.

وأشار المدرب السوري إلى أن حتا والإمارات أكثر المهددين بالهبوط من المنافسة بحكم ترتيبهما في جدول الدوري ولكنهما، حسب قوله، يمتلكان فرصة كبيرة لإحداث تغيير إيجابي يحول نتائجهما السلبية السابقة إلى انتصارات، ذاكراً أن الفريقين يحتاجان إلى عدد كبير من الصفقات الجديدة والجيدة حتى يحافظا على تواجدهما في البطولة. وأكد قويض أن الأندية التي لن تنجح في استثمار الميركاتو ، سيكون مصيرها التراجع، لأن المنافسين سيكونون أكثر قوة بعد التعديلات وهذا ما يجعل دائماً مباريات النصف الثاني أقوى .

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