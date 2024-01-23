آلان: أتطلع للبقاء في الوحدة وأنتظر عرض التجديد

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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نفى البرازيلي آلان ماركيز نجم خط وسط الوحدة ما تردد عن رغبته في الرحيل عن صفوف «العنابي» خلال فترة الانتقالات الشتوية أو عدم رغبته في التجديد بانتهاء عقده الذي ينتهي الموسم الحالي، مؤكداً أنه يريد البقاء في الوحدة ولكنه في الوقت نفسه ينتظر عرض الوحدة من أجل التجديد مع الفريق.

وكانت وسائل إعلام برازيلية ذكرت أن نادي بوتافوغو دخل في مفاوضات جادة مع آلان من أجل الحصول على خدماته عقب نهاية عقده مع الوحدة بعد دخوله فترة الستة أشهر الأخيرة، أو إمكانية انتقال اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية مع دفع مبلغ لـ «العنابي».

واعترف آلان بتلقيه عروضاً من عدد من الأندية خلال الفترة الأخيرة، وكشف عن أنه ينتظر ماذا سيحدث بخصوص مستقبله خاصة وأنه يركز حالياً في عمله مع الوحدة من أجل العودة للمنافسات المحلية عقب نهاية التوقف الدولي.

وقال آلان لـ «البيان»:«نعم تلقيت بعض العروض من عدد من الأندية التي تواصلت مع وكيل أعمالي، ولكني أركز حالياً في تدريباتي مع الوحدة».

رغبة

وأضاف:«بالطبع أريد البقاء مع الوحدة، وأحب التواجد هنا مع النادي الذي أشعر فيه بالراحة، ولكني أنتظر أن يقدم لي النادي عرض التجديد وبعدها سننظر ماذا سيحدث».

وحول ما إذا كان بدأ مناقشاته مع إدارة العنابي من أجل الاستمرار لمواسم أخرى، أوضح:«أنتظر مفاوضات التجديد مع النادي، وأتمنى أن نتوصل إلى اتفاق، وأقول لجمهور الوحدة إنني أيضاً أريد البقاء والاستمرار مع الفريق».

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