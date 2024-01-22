بملعب «فرسان دبي» في استاد العوير..مشاركة 22 لاعباً من شباب الأهلي في مباراة ودية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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فاز شباب الأهلي على فريق بي أي سبورت، أحد أندية دوري الدرجة الثالثة، ودياً، 9-1، بملعب «فرسان دبي» في استاد العوير، وأحرز «هاتريك» كل من ماتيوس ليما، وإيغور جيسوس، وأضاف 3 أهداف كل من يوري سيزار ودريسا كوليبالي، ومدافع بي أي سبورت، في مرماه «نيران صديقة».

وشارك «فرسان دبي» بـ22 لاعباً في المباراة.

بدأ بتشكيلة ضمت عادل أبو بكر فدعق في حراسة المرمى، ومعه محمد مرزوق، رينان فيتور، سعيد سليمان، يوسف جابر، عزيز غانييف، طارق أحمد، محمد جمعة، كارتابيا، يوري سيزار وماتيوس ليما، ودفع المدرب الصربي ماركو نيكوليتش في تشكيلة الشوط الثاني باللاعبين جمال الحوسني في حراسة المرمى، وسالمين خميس، وليد عباس، بوغدان، عبدالعزيز هيكل، مروان فهد، حمدان البشر، عبدالله النقبي، برونو ليموس، دريسا كوليبا وإيغور جيسوس.

وكان شباب الأهلي حسم أول ألقاب الموسم بالفوز بكأس السوبر للمحترفين بتغلبه على الشارقة 6-2، ويحتل الفريق المركز الثالث في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد 24 نقطة، وبفارق نقطة عن العين في المركز الثاني، و6 نقاط عن الوصل في الصدارة، بينما ودع «فرسان دبي» كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ولا تزال أمامه المنافسة في كأس صاحب السمو رئيس الدولة التي لم يتحدد بعد موعد انطلاقة مباريات دورها ثمن النهائي.

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