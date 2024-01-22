دعماً للسياحة في كلباء.. الأهلي المصري يواجه الاخدود السعودي

المصدر: كلباء - محمد فضل

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يخوض فريق الأهلي المصري مباراة ودية أمام الاخدود السعودي وذلك عند الساعة الخامسة من مساء غداً الثلاثاء وتأتي المباراة بين بطل فريق الأهلي والاخدود السعودي دعماً للسياحة في مدينة كلباء وقامت شركة كرة القدم بنادي اتحاد كلباء برئاسة محمد عبيد اليماحي بإتمام كافة الاستعدادات لإقامة المباراة وظهورها بالشكل المشرف الذي يليق بالفريقين.

ورحب محمد اليماحي رئيس شركة كرة القدم بنادي كلباء بالفريقين في مدينة كلباء معرباً عن امله في ان يستمتع الجميع بمباراة كبيرة تليق وتدعم السياحة في مدينة كلباء درة الشرق لافتاً الى أن أبواب النادي تظل مفتوحة لكافة الفرق والمنتخبات العربية.

وعلى ذات الصعيد قام محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي المشرف العام على الكرة بزيارة معسكر الفريق الأول لكرة القدم المقام حاليًّا في إمارة عجمان واطمأن على أجواء المعسكر وكافة الترتيبات اللازمة للجهاز الفني والإداري والطبي، والعمل على توفير الأجواء المثالية، في إطار الاستعدادات للارتباطات المحلية والإفريقية التي تعقب منافسات كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًّا في كوت ديفوار.

وكان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وصل الامارات قبل أيام لاستلام جائزة الأهلي كأفضل نادٍ في الشرق الأوسط، خلال مراسم حفل «دبي جلوب سوكر»‏ في الدورة الرابعة عشرة للجائزة، الذي أقيم مساء الجمعة الماضي.‏

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