7 وديات للنصر استعداداً لديربي بر دبي   

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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يخوض فريق الكرة بنادي النصر 7 تجارب ودية خلال 18 يوماً، استعداداً لمواجهة الوصل في ديربي بردبي بالجولة الأخيرة من الدور الأول لدوري أدنوك للمحترفين، وتبدأ سلسلة التجارب الودية بمواجهة الفيحاء السعودي اليوم بإستاد آل مكتوم، ثم يخوض «العميد» مباراتين في يوم واحد «الأحد المقبل»، بتشكيلتين مختلفتين، الأولى مع خورفكان، والثانية مع الطائي السعودي.

وتجمع التجربة الرابعة النصر مع الأهلي السعودي «ثالث الدوري السعودي» في الأول من فبراير المقبل، ثم يخوض الفريق مباراتين وديتين يوم 4 فبراير بتشكيلتين مختلفتين، الأولى مع فريق الإمارات والثانية مع الجزيرة الحمراء، ويختتم «العميد» سلسلة الوديات بلقاء عجمان 9 فبراير. وكان النصر لعب مباراة ودية 14 الجاري خلال معسكر العين، وفاز فيها على يونايتد سبورت أحد أندية الدرجة الثانية بخماسية.

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