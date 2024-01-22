«الميركاتو الشتوي» ينطلق اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق في التاسعة صباح اليوم الفترة الثانية لتسجيل اللاعبين للموسم الرياضي الحالي 2024-2023، «الميركاتو الشتوي» وتستمر حتى 21 فبراير المقبل.

ويحق للأندية خلال الفترة الشتوية تسجيل اللاعبين في الفريق الأول بأندية المحترفين وأندية الدرجة الأولى، وفرق دوري الدرجتين الثانية والثالثة والشباب للموسم الكروي الحالي. الجدير بالذكر أن الفترة الأولى للتسجيل «الميركاتو الصيفي» شهدت 1715 معاملة للأندية، وزعت ما بين 51 معاملة استبدال، و46 إعارة، و25 انتقال لاعب، و 1520 تسجيل لاعب، و73 كشف قيد.

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