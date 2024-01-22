مدرب الوحدة: الفوز على الزمالك دفعة قوية للاعبينا

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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أبدى غوران توفيغدزيتش، مدرب الوحدة، رضاه عن مردود اللاعبين في مواجهة الزمالك المصري في أول مباراة تحت قيادته بعد توليه مهمة تدريب الفريق خلفاً للهولندي آرنو بويتنويغ، وأكد أن الوحدة خاض اختباراً جيداً أمام فريق قوي، ونجح في تحقيق فوز مستحق وبأداء مميز، يمثل الفوز دفعة قويا للاعبين.

وتغلب الوحدة على الزمالك 3 - 1 أول من أمس، باستاد آل نهيان، بالبطولة الدولية الودية التي ينظمها «العنابي» خلال فترة التوقف الحالية، وسجل الثلاثية منصور المنهالي، وباكاييف وأحمد نور الله).

وشهدت المباراة مشاركة عدد كبير من اللاعبين الشباب من فريق «الرديف».

وقال غوران: قدمنا أداءً جيداً أمام فريق قوي، وسعيد بالفوز في أول تجربة لي مع الفريق في البطولة الودية التي تعد مهمة لنا خلال فترة التوقف. وأضاف: الوحدة ظهر بشكل مميز، خصوصاً في الهجمات المرتدة التي نفذها اللاعبون بصورة رائعة، وأنا راضٍ عن الأداء ، ومردود اللاعبين كان جيداً، ونسعى إلى تحسين الأداء تدريجياً وتحقيق أقصى استفادة فنية من البطولة، لا سيما وأنها أفضل اختبار لللاعبين الشباب، بعدما شارك أكثر من 5 لاعبين صغار لأول مرة مع الفريق الأول.

وتابع: المباراة لم تكن سهلة أمام فريق الزمالك المصري الذي يملك تاريخاً كبيراً، وأنا على ثقة بأن الزمالك سيستعيد رونقه وسيعود لمكانته التي تليق به في الدوري المصري.

وعن رؤيته لـ«العنابي» في المرحلة المقبلة، وإمكانية عودة الفريق للمنافسة في دوري أدنوك للمحترفين، أكد غوران أن هدف الوحدة التواجد دائماً في مراكز المقدمة، والفريق سيقاتل للظهور بشكل أقوى في النصف الثاني من الموسم، خاصة وأنه لا يوجد مستحيل في كرة القدم.

وحول التغييرات المتوقعة في صفوف الوحدة خلال فترة الانتقالات الشتوية، قال: نفتقد عدداً كبيراً من اللاعبين سواء من الدوليين أو بعض العناصر التي تتدرب مع فريق الرديف، وأعتقد أن الفريق سيصبح أفضل مع عودة جميع العناصر مع انتهاء كأس الأمم الآسيوية، وإجراء بعض التدعيمات.وكشف غوران أن سبب غياب نجم الوحدة، إسماعيل مطر، هو معاناته من مشكلة بسيطة في الظهر.

وعن مواجهة الاتفاق، الذي يقوده الإنجليزي ستيفن جيرارد، أكد غوران أن الوحدة سيستعد بشكل جيد للمباراة، ويحلل أداء الفريق السعودي الذي يملك عناصر مميزة، وسيسعى العنابي لتحقيق الفوز وتقديم عرض قوي.

ويلتقي الوحدة مع الاتفاق السعودي الأربعاء المقبل في نهائي البطولة الدولية، بينما يلعب الزمالك المصري مع أم صلال القطري في مباراة تحديد المركز الثالث.

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