كأس آسيا.. البحريني علي مدن يضع البصمة الثانية لسفراء "دوري أدنوك" في البطولة القارية

المصدر: وام

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بهدفه في الوقت القاتل بمرمى منتخب ماليزيا، استطاع البحريني علي مدن أن يقود منتخب بلاده للفوز الأول في كأس آسيا لكرة القدم، والمقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة 24 منتخبنا.

وسجل هدفا في الدقيقة 90+5 ليقود منتخب البحرين لتحقيق أول 3 نقاط في مرحلة المجموعات بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام منتخب كوريا الجنوبية 1 - 3 pmلحساب المجموعة الخامسة.

وأصبح مدن ثاني لاعبي دوري أدنوك للمحترفين، المشاركين مع منتخبات بلادهم في البطولة، يسجل في البطولة حتى الآن بعد الايراني مهدي قايدي لاعب منتخب ايران، وفريق اتحاد كلباء بتسجيله الهدف الثالث في مرمى منتخب فلسطين، في لقاء الفوز 4-1.

ويمثل الكرة الإماراتية أيضا كل من عمر خريبين لاعب نادي الوحدة، والمنتخب السوري، و الكوري الجنوبي بارك لاعب العين، و عبد الا ييف لاعب منتخب أوزباكستان ونادي خورفكان والذي لم يشارك أساسيا مع منتخب بلاده حتى الآن.

وقال علي مدن :"خضنا مباراة صعبة أمام ماليزيا، ولم أتوقع أن يكون التسجيل في اللحظات الأخيرة".

وأضاف :" مباراة صعبة للغاية، والفوز فيها باللحظات الأخيرة رسالة لنا كلاعبين قبل لقاء الأردن بالجولة الثالثة، والأخيرة من أجل تحقيق الهدف المطلوب بالفوز".

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