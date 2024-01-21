الجهاز الفني لـ «الأبيض» يدرس إيران قبل مواجهة الحسم الآسيوي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يواصل منتخبنا الوطني لكرة القدم، التحضير للقاء المنتخب الإيراني في الجولة الثالثة من مرحلة مجموعات كأس آسيا في قطر، والمقرر إقامته على ملعب استاد المدينة التعليمية في السابعة من مساء بعد غد الثلاثاء بتوقيت الإمارات، ويعمل الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو، على تحضير اللاعبين بصورة مناسبة لخوض اللقاء المهم في آخر جولات المجموعة الثالثة، خاصة وأن المباراة تكتسب أهمية كبيرة من واقع أنها أصبحت الفيصل النهائي في تأهل «الأبيض» إلى الدور ثمن النهائي، بعدما حسمت إيران بطاقة التأهل الأولى للمجموعة، بفوزها على هونغ كونغ 1 - 0.

ضمن الجولة الثانية على ملعب إستاد خليفة الدولي في الدوحة مساء أول من أمس، لتنفرد إيران بصدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بعدما سبق وفازت على فلسطين 4 - 1 في الجولة الأولى، بينما يحتل منتخبنا المركز الثاني برصيد 4 نقاط من الفوز على هونغ كونغ 3 - 1 في الجولة الأولى، والتعادل مع فلسطين 1-1 في الجولة الثانية، وتحتل فلسطين المركز الثالث بنقطة وحيدة، وخرجت هونغ كونغ من حسابات التأهل باحتلالها المركز الرابع الأخير دون نقاط.

نتيجة

يسابق بينتو وجهازه المعاون، الزمن لتجهيز بديل المدافع خليفة الحمادي، الذي لن يكون متاحاً للمشاركة في لقاء إيران، بعد تعرضه للطرد بالبطاقة الحمراء المباشرة في مباراة «الأبيض» وفلسطين.

ويملك المدرب مجموعة من الخيارات سيفاضل بينها لاختيار اللاعب الأكثر جاهزية، ويقوم الجهاز الفني حالياً، بدراسة المنتخب الإيراني من خلال مشاهدة فيديو لمباراتيه أمام فلسطين وهونغ كونغ، للتعرف أكثر على المنافس، ووضع الخطة الفنية المناسبة لخوض اللقاء.

وتحقيق النتيجة التي تكفل لـ«الأبيض» الحصول على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور ثمن النهائي، خاصة وأن منتخبنا لن يكون أمامه سوى الفوز أو التعادل للتأهل لتجنب الدخول في أي حسابات تفرضها نتيجة المواجهة الثانية في المجموعة، والتي تجمع بين فلسطين وهونغ كونغ في نفس توقيت مباراتنا وإيران، أما حال الخسارة، فسيكون على «الأبيض» انتظار نتائج باقي المجموعات الست، لحسم بطاقات التأهل التي يحصل عليها أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.

فرصة

من جانبه، اعتبر حسين غلوم لاعب الشارقة والمنتخب الوطني السابق، أن منتخبنا يملك حظوظاً جيدة للتأهل إلى الدور ثمن النهائي، مؤكداً أن «الأبيض» تعثر بالتعادل مع فلسطين في الجولة الثانية، وأن منتخبنا تأثر كثيراً بطرد لاعبه خليفة الحمادي، ما اضطره لإكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 35، وأشاد بالروح القتالية التي أكمل بها لاعبو الإمارات تلك المواجهة الصعبة.

ورأى أن الخروج بنقطة التعادل، نتيجة إيجابية في ظل ظروف المباراة، خاصة وإنها أبقت على حظوظ «الأبيض» قوية في الوصول إلى الدور ثمن النهائي، وشدد على أن اللاعبين مطالبون بالاستمرار بنفس الروح والأداء بتركيز كامل طوال 90 دقيقة، للخروج بالنتيجة الإيجابية التي تضمن تحقيق منتخبنا الوطني لهدفه، والوصول إلى المرحلة التالية.

كفاءة

وعن توجيه البعض لسهام النقد للمدرب بينتو بسبب تغييراته خلال المباراة بعد طرد خليفة الحمادي، أكد غلوم أن المدرب لم يخطئ في تبديلاته، وأن سهام النقد أغلبها طالبت بمشاركة علي مبخوت، وقال: «مع احترامي لإمكانات وكفاءة مبخوت، إلا أنه لم يكن يصلح لخوض تلك المباراة، خاصة بعد طرد خليفة الحمادي.

لأن منتخبنا كان يحتاج إلى مهاجمين يجيدون الأدوار الدفاعية، ومبخوت لاعب مهاري وهداف من طراز فريد، إلا إنه لن يستطيع القيام بالدور الدفاعي، الذي يجيده سلطان عادل، وهو لاعب سيكون له مستقبل كبير وواعد، وقدم أداءً قوياً على أرض الملعب سواء أمام هونغ كونغ أو فلسطين.

ولكن ما يؤخذ على المدرب هو استعجاله في إجراء التغييرات، وخاصة الأخير عندما دفع باللاعبين علي سالمين وحارب عبدالله وزايد سلطان منذ الدقيقة 66، وكان عليه الانتظار قليلاً وعدم الاستعجال».

أمنية

واختتم غلوم قائلاً: «يتفق الجميع على أن مباراتنا مع إيران ستكون غاية في الصعوبة، رغم حسم إيران لبطاقة التأهل الأولى عن المجموعة الثالثة، لأنها ستحاول حسم المركز الأول، وفي المقابل، منتخبنا ليس سيئاً كما يعتقد البعض، وهناك ظروف غيرت مجرى مباراته الأخيرة مع فلسطين، مع التأكيد أن حكم المباراة لم يخطئ في قراري ركلة الجزاء وطرد خليفة الحمادي.

وهذه أمور واردة في كرة القدم، والمطلوب الاستمرار في مساندة ودعم (الأبيض)، ونتمنى التوفيق لمنتخبنا والخروج ببطاقة التأهل المباشر إلى الدور ثمن النهائي، وأنا أشكر اللاعبين على جهودهم أمام فلسطين، وفي مقدمتهم الحارس العملاق خالد عيسى، الذي كان ورقة رابحة لخروجنا بالتعادل من تلك المباراة».

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