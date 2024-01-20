الوحدة يقسو على الزمالك بثلاثية في "دولية العنابي" بأبوظبي

المصدر: أبوظبي-محمد صادق تصوير سيف الكعبي

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تأهل الوحدة إلى نهائي البطولة الدولية الودية لكرة القدم، التي ينظمها "العنابي"، بفوزه على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت، على أرضية ستاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي.

قدم الوحدة عرضاً جيداً في مواجهة نجوم الزمالك، في أول ظهور للصربي غوران مع الفريق بعد توليه المهمة خلفاً للهولندي آرنو بويتنويغ، وبمشاركة عدد كبير من اللاعبين الشباب.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، ونجح العنابي مطلع الشوط الثاني في التقدم بالهدف الأول عن طريق البديل منصور المنهالي في الدقيقة 46.

وعزز الروسي باكاييف تقدم "العنابي" بالهدف الثاني من تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الزاوية اليمنى لحارس الزمالك، محمد عواد، في الدقيقة 72.

وأضاف الإيراني أحمد نور الله الهدف الثالث لـ "أصحاب السعادة" في الدقيقة 75 مستغلاً خطأ فادح من المدافع محمود حمدي الونش، ليضعها نور الله من فوق الحارس في الشباك.

وقلص محمد أشرف روقا النتيجة بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 87.

ويلتقي الوحدة في النهائي المقرر إقامته يوم الأربعاء المقبل، الاتفاق السعودي الذي كان قد فاز على أم صلال القطري 5-4 بركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، بينما يلعب الزمالك مع أم صلال في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

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