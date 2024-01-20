الاتفاق السعودي يهزم أم صلال القطري بركلات الترجيح في بطولة الوحدة الدولية

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز الاتفاق السعودي على أم صلال القطري بركلات الترجيح، عقب تعادلهما 1-1 في المواجهة التي جمعتهما، اليوم السبت، بإستاد آل نهيان بأبوظبي، في افتتاح البطولة الدولية الودية التي ينظمها نادي الوحدة خلال فترة التوقف الحالية.

تقدم أم صلال في النتيجة أولاً برأسية خالد وليد في الدقيقة 76 من عمر اللقاء، وأحرز البديل ثامر الخيبري هدف التعادل للاتفاق في الدقيقة 88، قبل أن يحسم "فارس الدهناء" النتيجة 5-4 في ركلات الترجيح.

ويلتقي الاتفاق السعودي، بقيادة مدربه الإنجليزي ستيفن جيرارد، في نهائي البطولة يوم الأربعاء المقبل، مع الفائز من مباراة الوحدة الإماراتي والزمالك المصري التي تقام في وقت لاحق اليوم، فيما يلعب أم صلال مع الفريق الخاسر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز