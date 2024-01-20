رونالدو يثير جدلاً «عالمياً» بمقارنة الدوريين السعودي والفرنسي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تفاعلت وسائل الإعلام العالمية ومنصات التواصل الاجتماعي، مع أحداث مؤتمر دبي الرياضي الدولي وحفل جوائز «دبي غلوب سوكر» بشكل واسع، كما حظيت تدوينات النجوم والأندية الفائزين، بتفاعل كبير على حساباتهم الرسمية، وفي مقدمهم مانشستر سيتي، الذي استحوذ على أبرز الجوائز، ونال تغطية إعلامية كبيرة، كما أثارت تصريحات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بشأن مقارنته بين الدوريين السعودي والفرنسي جدلاً عالمياً.

واهتمت العديد من وسائل الإعلام بتصريحات خلدون المبارك رئيس مجلس إدارة نادي ماشسترسيتي، التي أدلى بها عقب استلامه جائزة أفضل رئيس نادٍ، وتحدث فيها عن عوامل نجاح مانشستر سيتي، وكيفية البقاء على القمة.

وأكد خلدون المبارك أن تتويجه بالجائزة، ليس إنجازاً فردياً، بل ثمرة الدعم اللامحدود من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والجهد الجماعي، وعمل احترافي متكامل من الإدارة والجهاز الفني، بقيادة الإسباني بيب غوارديولا، واللاعبين المجتهدين بالملعب، وقال: أنا هنا لأستلم الجائزة فقط، وعملي ليس بتلك الصعوبة، وعندما يكون لديك أفضل اللاعبين في العالم، وأفضل طاقم فني، أفضل مؤسسة وتنظيم إداري، وأفضل مدير رياضي «التشيكي بيغيريستاين»، وأفضل مدير إداري، وهو سوريانو، وتضافر كل هذه العوامل، نصل إلى هذه النتائج، وأترك الحكم للآخرين، ولا ننسى أن ما يجعل مان سيتي متميزاً هو جمهوره، كل تلك الأمور تجعل عملي بسيطاً وسهلاً.

وأضاف: السؤال، كيف تبقي على هذه الانتصارات، وتحافظ على سلسلة الإنجازات، والالتزام من أجل التميز، عندما تستيقظ كل يوم محافظاً على تلك الرغبة والتعطش، يصبح الفوز جزءاً من الحمض النووي للنادي، وهذا ما كنا عليه خلال كل هذه السنوات، وما لدينا في مان سيتي، بات مسألة جينية وثقافة متجذرة في كل لاعب، وكل شخص في النادي، عندما تفوز بـ 7 ألقاب في الدوري الممتاز خلال 11 عاماً الأخيرة، وعندما تفوز بـ 3 ألقاب متتالية في الدوري الممتاز، ونحن أول فريق يفعل ذلك منذ 1999، والفريق الوحيد الذي يفوز بالثلاثية منذ 1999، وسنبحث عن اللقب الرابع، وربما ثلاثية أخرى، فهذا التعطش والرغبة في رفع المستوى، وعدم الاطمئنان لما أحرزته، كل ذلك يجعل نادينا كبيراً على مدى السنوات 15 الماضية، وترون أن هناك استمراراً على نفس العمل، ونتطلع دائماً إلى الأفضل، وكيف يكون لدينا إرث كبير.

شرف الفوز

من ناحية أخرى، نشر ارلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي، صورة تتويجه بجائزة أفضل لاعب في العالم، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» ومنصة «إكس» معلقا: «ليلة ساحرة في دبي! يا له من شرف، الفوز بهذه الجائزة، وتكريم أعضاء النادي الآخرين أيضاً، شكراً جزيلاً».

وعلقت صحيفة ماركا الإسبانية الشهيرة عن فوز رونالدو بـ 3 جوائز في الحفل، موضحة: «تمر السنوات والصورة لا تتغير: كريستيانو يحصد الجوائز، ثلاث جوائز أخرى في حفل غلوب سوكر دبي».

وتطرقت «ماركا» إلى استحواذ مانشستر سيتي على العديد من الجوائز، وكتبت: كما حدث في العام السابق مع ريال مدريد، كان من المتوقع أن يحتكر مانشستر سيتي الجوائز الرئيسة في النسخة الرابعة عشرة من حفل غلوب سوكر، ما لم يتخيله أحد، هو أن يحتفل بموسم تاريخي بخمسة ألقاب، لم يحققها أي فريق إنجليزي من قبل (الأبطال، الدوري الممتاز، كأس العالم للأندية، كأس السوبر الأوروبي، وكأس الاتحاد الإنجليزي)، وتحدثت الصحيفة عن استعراض نجوم السيتي للألقاب الخمسة خلال الحفل.

وثمّن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الإنجازات التي حققها مان سيتي، ووصفها بالمذهلة، وهنأ اللاعبين والمدرب بيب غوارديولا، وقال «قاموا بعمل رائع، واستحقوا الفوز بدوري الأبطال، وفي نظري أن مان سيتي كان يستحق اللقب قبل عامين»، وأشار إلى أنه يستمتع بمشاهدة مباريات الفريق.

وفاز لاعب النصر والمنتخب البرتغالي بثلاث جوائز، هي، جائزة أفضل لاعب في منطقة الشرق الأوسط، جائزة مارادونا لأفضل هداف، جائزة أفضل لاعب لدى الجماهير بـ 5 ملايين صوت، وعلق على التكريم قائلاً: أهم شيء في كرة القدم، إسعاد الجماهير، لأنهم من يذهب إلى الملعب لمتابعة المباريات وتشجيعنا، وتصويتهم يعني أن لديهم الشغف بكرة القدم، التي بدون مشجعين لا معنى لها، وهذا ما شعرنا به قبل عامين، حين انتشار الجائحة، لم نكن نستمتع بأي شيء، وهو أمر لا يريد أحد أن يعيشه مرة أخرى، والجماهير تجعل الجائزة متميزة لي، شكراً للجماهير على تصويتهم لي، وأطلب منهم الاستمرار في دعم كرة القدم والنصر وكريستيانو.

وأكد «الدون» أنه قضى 22 عاماً في عالم الاحتراف، وأنه يسعى دائماً ليكون أفضل لاعب وأفضل أب، معرباً عن سعادته بتحقيق جائزة أفضل هداف لعام 2023، بعد الصعوبات التي واجهها في العام السابق.

وتناولت مختلف الوكالات والصحف العالمية والمواقع الإلكترونية تصريحاً مثيراً للنجم البرتغالي رونالدو، خلال مشاركته في الجلسة الرئيسة لمؤتمر دبي الرياضي الدولي، عندما أكد تفوق الدوري السعودي للمحترفين على الدوري الفرنسي، قائلاً: الدوري السعودي أكثر تنافسية، أستطيع أن أقول ذلك بعد عام واحد أمضيته هناك، نحن أفضل من الدوري الفرنسي بالفعل الآن. أعتقد أن الدوري السعودي سيكون من بين أفضل 3 دوريات في العالم، والناس في السعودية سيفخرون بذلك.

وأضاف: في الدوري الفرنسي، هناك فريقان أو ثلاثة لديهم مستويات جيدة.

ورداً على ذلك، نشر الحساب الرسمي للدوري الفرنسي على موقع «إكس»، صورة للنجم كيليان مبابي، وهو يحمل وجه رونالدو، من مباراة ودية بين باريس سان جيرمان والنصر في يناير 2023، والتي فاز فيها باريس سان جيرمان 5-4.

70 مليون متابع

حظيت تدوينات الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو الفائز بجائزة أفضل صحفي رقمي التي نشرها عبر حسابه في منصة «اكس» بتفاعل كبير وخصوصاً الخاصة بتصريحات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، خلال حفل جوائز «دبي جلوب سوكر»، التي قام بمتابعتها أكثر من 70 مليون شخص حول العالم.

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