تألق رجال ورديف كلباء في دوري الصالات والبطائح ينتظرهم في نصف ونهائي المسابقة

المصدر: كلباء – البيان

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تأهل الفريق الأول لكرة قدم الصالات لنادي اتحاد كلباء للدور نصف النهائي للدوري العام بعد فوزه على ضيفه دبا الحصن بنتيجة 2-1، في مباراة الإياب لدور ربع النهائي في المباراة التي أقيمت أمس في الصالة الرياضية باتحاد كلباء ضمن مرحلة خروج المغلوب (البلاي اوف) بمجموع المباراتين 4-3، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 2-2،، بموجب هذه النتيجة تأهل فريق صالات كلباء للدور نصف النهائي (بلاي اوف) والذي سيواجه فيه البطائح ذهاباً وإياباً يوم 22 و 26 من الشهر الجاري.

وكان رديف اتحاد كلباء قد بلغ المباراة النهائية من دوري الصالات بعد التعادل مع رديف خورفكان مستفيداً من فوزه ذهاباً 6-4، ليضرب موعداً مع البطائح في نهائي من ثلاث مباريات لا تعادل فيها والفائز بمباراتين يتوج بلقب البطولة.

وستكون المباراة الأولى على صالة نادي اتحاد كلباء يوم الأحد، والمباراتان الثانية والثالثة على صالة نادي البطائح يومي 25 و29 من الشهر الجاري.

ومن جانبه أشاد عبدالله سعيد النقبي المدير الإداري لفريق الصالات بنادي كلباء بتأهل الفريق مشيراً إلى أن الفريق قدم مباراة كبيرة أمام دبا الحصن لافتاً إلى أن كلباء لديه فريق قادر على تحقيق لقب الدوري.

حيث شكر إدارة النادي على الدعم والثقة والوقوف مع الفريق كما امتدح الدور الكبير لجمهور نمور كلباء لمساندة الفريق في المباراة القادمة حتى بلوغ المباراة النهائية.

من جهته أشاد عبد الرحمن إبراهيم الدرمكي، أمين سر نادي اتحاد كلباء، بالمستوى الجيد الذي يقدمه فريق الرديف والتأهل عن جدارة للمباراة النهائية، مثمناً الحضور الجماهيري المميز في كل المباريات، وأكد ثقته بالجهازين الفني والإداري واللاعبين بتحقيق لقب البطولة.

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