فوز النصر بانطلاقة «دولية دبي للسلة»

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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حقق النصر فوزاً مهماً على الحكمة اللبناني بنتيجة 79 - 73 في المجموعة الأولى بانطلاقة بطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الـ 33 بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، بمشاركة 12 فريقاً، فيما خسر منتخب الإمارات مباراته الأولى أمام فريق الفلبين بنتيجة 66 - 82.

حضر انطلاقة البطولة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة،

وفاز أهلي طرابلس على بيروت اللبناني بالمجموعة الثانية بنتيجة 81 - 75، وتقام 5 مباريات اليوم ويلعب النصر أمام أهلي بنغازي الليبي والوحدة السوري مع فريق الفلبين ومنتخب تونس مع الحكمة اللبناني بالمجموعة الأولى، ويلعب أهلي طرابلس الليبي مع الهومنتمن اللبناني، والرياضي اللبناني مع سلا المغربي ضمن المجموعة الثانية.

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