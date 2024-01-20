الأولمبي والسعودية في افتتاح البطولة الدولية اليوم

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يواجه منتخبنا الأولمبي لكرة القدم ضيفه السعودي اليوم بملعب ذياب عوانة بدبي، في المباراة الافتتاحية للبطولة الدولية الودية للمنتخبات تحت 23 سنة، بينما يلتقي منتخبا مصر مع العراق . تأتي البطولة ضمن استعدادات منتخبات الإمارات والسعودية والعراق لكأس آسيا في قطر.

وأكمل الأولمبي تحضيراته للمواجهة بأداء مجموعة من الحصص التدريبية في معسكره بمقر اتحاد الكرة.

ويلعب منتخبنا في المجموعة الثانية من كأس آسيا مع منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية والصين، ويلعب «الأخضر»، ، في المجموعة الثالثة مع العراق وتايلاند وطاجيكستان، بينما تضم المجموعة الرابعة الكويت وأوزبكستان، وفيتنام وماليزيا، وتضم المجموعة الأولى منتخبات قطر وأستراليا والأردن وإندونيسيا.

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