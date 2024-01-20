تلعب اليوم وغداًرقم قياسي مرتقب في ختام مرحلة ذهاب دوري الهواة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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تختتم اليوم وغداً مباريات مرحلة ذهاب دوري الدرجة الأولى بإقامة 8 مواجهات ساخنة ضمن لقاءات الأسبوع 17 والأخير خلال مرحلة الذهاب، وتجمع المباريات الخمس التي تقام عند الخامسة عصراً كلاً من العروبة المتصدر في مواجهة العربي.

والتعاون يستقبل دبا الحصن، دبا الفجيرة يلاقي الرمس، وغلف أف سي في مواجهة الجزيرة الحمراء، وغلف يونايتد يستضيف الحمرية، وغداً تقام 3 مباريات تجمع يونايتد يلاقي مسافي، والذيد يستقبل الفجيرة وسيتي ضد مصفوت.

في المباراة الأولى يسعى العروبة متصدر المسابقة منذ الأسبوع الأول برصيد 39 نقطة إلى رقم قياسي بالاحتفاظ بسجله الخالي من الهزائم وذلك عندما يستقبل ضيفه العربي الجريح والخاسر بصورة مفاجئة على أرضية ملعبه أمام التعاون في الأسبوع المنصرم، ويملك العربي 26 نقطة في المركز الرابع حيث يسعى إلى إلحاق الهزيمة الأولى بالعروبة في المسابقة، ولم يخسر العروبة في 15 مباراة سابقة «رقم قياسي» بالفوز في 12 مباراة والتعادل في 3 مواجهات.

مواجهة صعبة

ولن تكون مواجهة دبا الحصن الثالث برصيد 31 نقطة أمام مضيفه التعاون العاشر 21 نقطة سهلة على كل فريق ويدخل التعاون «المتطور» لقاء اليوم بنشوة فوزه على العربي في وقت حقق فيه دبا الحصن فوزاً غالياً على يونايتد بنتيجة 2-1، ويسعى الحصن إلى استغلال غياب الظفرة عن مباريات الأسبوع الـ 17 بسبب الراحة الأسبوعية للانفراد بالمركز الثاني إذ يملك الظفرة والحصن 31 نقطة مع تفوق الظفرة بفارق الأهداف.

تأمين النقاط

ويتطلع دبا الفجيرة إلى تأمين النقاط الثلاث عندما يلتقي على أرضية ملعبه تحفة النواخذة بضيفه بالرمس صاحب المركز الأخير بست نقاط وحقق الرمس الفوز على الفجيرة بنتيجة 1 - 4 في الجولة قبل الماضية وهو الفوز الثاني لبرتقالي الهواة في الدوري وغاب الرمس عن مباريات الأسبوع الماضي، في وقت تعادل فيه النواخذة مع الفجيرة سلبياً السبت الماضي ليصل النواخذة برصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس.

وفي اللقاء الرابع يتطلع الجزيرة الحمراء السابع برصيد 23 نقطة إلى مواصلة الانتصارات وذلك عندما يلتقي بفريق غلف اف سي الثاني عشر برصيد 17 نقطة ، وفي آخر مواجهات اليوم الأول يلتقي «الجريحان» غلف يونايتد صاحب المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة والحمرية الثالث عشر بـ 15 نقطة والذي خسر على أرضية ملعبه أمام العروبة.

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