الوحدة يواجه الزمالك بـ«دولية العنابي» اليوم

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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تنطلق، اليوم، على أرضية استاد آل نهيان، بطولة الوحدة الدولية الودية، التي ينظمها «العنابي» تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس النادي، بمشاركة أندية الوحدة والزمالك المصري والاتفاق السعودي وأم صلال القطري، في إطار استعداداتها للاستحقاقات المقبلة خلال فترة التوقف الحالية بسبب كأس الأمم الآسيوية وكأس الأمم الأفريقية.

وتنطلق البطولة بمواجهة تجمع الاتفاق السعودي مع أم صلال القطري عند الساعة 17:10، فيما يواجه الوحدة نظيره الزمالك في المباراة الثانية عند الساعة 20:45، ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية يوم الأربعاء المقبل، ويسبق مباراة الوحدة والزمالك حفل افتتاح البطولة الذي يحييه الفنان المصري عمر كمال، بينما قررت اللجنة المنظمة إقامة مباراة استعراضية بين نجوم العنابي القدامى على هامش البطولة في السادسة والنصف مساء غدٍ.

ويخوض الوحدة البطولة بحلة فنية جديدة بقيادة الصربي غوران توفيغدزيتش الذي أسندت له شركة كرة القدم مهمة تدريب الفريق الأول خلفاً للهولندي آرنو بويتنويغ بعدما قاد الفريق مؤقتاً عقب إقالة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

ويسعى غوران خلال البطولة التي تمثل الظهور الأول له مع «أصحاب السعادة» إلى تجهيز اللاعبين وعلاج السلبيات والأخطاء التي عابت أداء الفريق خلال الفترة الماضية، سواء في الجانب الهجومي أو الدفاعي، إذ يتطلع المدرب الصربي الذي قاد الفريق قبل فترة قصيرة خلال التوقف للوقوف على مستوى جميع اللاعبين من أجل الوصول إلى التشكيلة والخطة الأنسب التي سيقود بها الفريق في النصف الثاني من الموسم.

وستكون البطولة فرصة جيدة أمام الجهاز الفني للعنابي للاحتكاك مع فرق قوية، حيث تأتي المواجهة أمام الزمالك لتمثل اختباراً مهماً يأمل العنابي خلالها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المباراة.

وشهدت تدريبات الوحدة خلال الأيام الماضية التركيز على الجوانب الفنية والخططية، وتصعيد بعض اللاعبين الشباب إلى تدريبات الفريق الأول الذي يغيب عنه الثلاثي الدولي طحنون الزعابي وعبد الله حمد والسوري عمر خريبين، إضافة إلى الأرجنتيني كريستيان جوانكا الذي يتدرب مع الرديف بعد خروجه من الحسابات بعد قرار النادي باستبداله خلال فترة الانتقالات الشتوية والاتجاه لإنهاء إعارته من الشباب السعودي.

في المقابل يسعى الزمالك لتجهيز لاعبيه تحت قيادة مدربه معتمد جمال، قبل عودة الفريق إلى استحقاقاته المقبلة عقب مشاركة المنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية، خصوصاً وأن الفريق يدخل مرحلة مهمة وذلك عقب انتهاء أزمة القيد التي عانى منها خلال الأشهر الماضية.

وأدى الزمالك مرانه الأساسي على ملعب آل نهيان، في السابعة والنصف مساء أمس، بعدما كانت قد وصلت البعثة إلى أبوظبي، أول من أمس الخميس، بمشاركة جميع اللاعبين، إذ ضمت قائمة الزمالك كلاً من: محمد عواد، معاذ علاء الدين، عبد الرحمن نفاد في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع محمد عبد الشافي، حاتم سكر، أحمد زكي، محمود حمدي الونش، مصطفى الزناري، محمود علاء، حمزة المثلوثي، وعمر جابر، ولخط الوسط كل من عمرو السيسي، محمد أشرف روقا، نبيل عماد دونغا، سيد عبدالله نيمار، مصطفى شلبي، يوسف أوباما، شيكابالا، محمد حسام بيسو، محمد السيد، وإبراهيما نداي، وثلاثي الهجوم سامسون أكينولا، ناصر منسي، وعمار ياسر.

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