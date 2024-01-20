«السماوي» يبدأ معسكر العين غداً

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني ياس، غداً، معسكراً بمدينة العين، في إطار تحضيرات الفريق للاستحقاقات المقبلة، خلال فترة التوقف المحلية الحالية، ويستمر المعسكر لمدة 10 أيام يسعى خلاله الجهاز الفني للوصول باللاعبين إلى أفضل مستويات الجاهزية.

ويبحث السلوفيني داركو ميلانيتش المدير الفني للفريق، عن خوض مباراتين إلى ثلاث مباريات ودية خلال المعسكر. من جهة أخرى، تسعى إدارة شركة الكرة للتعاقد مع لاعب أجنبي خامس بديلاً للبرتغالي جيكو جيرالديس، الذي أنهى النادي تعاقده بالتراضي الأسبوع الماضي لعدم تقديم إضافة فنية للفريق.

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