منصور بن محمد يتوّج نجوم العالم لكرة القدم الفائزين بـ "جائزة دبي جلوب سوكر"

المصدر: البيان

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كرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي نخبة من نجوم كرة القدم في العالم من اللاعبين والمدربين والطواقم الإدارية والفنية الفائزين ضمن الدورة الرابعة عشرة لجائزة "دبي جلوب سوكر" التي أقيمت ضمن فعاليات الدورة الثامنة عشرة من مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عضو "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، الذي نظّمه مجلس دبي الرياضي تحت شعار "الاستدامة والأداء في كرة القدم"، حيث شارك في التكريم معالي مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي.

وهنّأ سمو رئيس مجلس دبي الرياضي الفائزين متمنياً لهم مزيداً من التوفيق في مسيرتهم الرياضية، وداعياً إياهم أن يكونوا سفراء ينشرون في بلدانهم ومجتمعاتهم القيم النبيلة والأخلاقيات الرفيعة التي يجب أن يتحلى بها الرياضيون في كافة اللعبات، وأن يكونوا قدوة للشباب والنشء ولمحبيهم حول العالم بما لكرة القدم من شعبية جارفة بمئات الملايين من محبي اللعبة الذين يحرصون على متابعة هذه الكوكبة من نجوم العالم الذين تم تكريمهم في دبي ضمن الجائزة، والذين يحملون مسؤولية كبيرة في نشر الروح الرياضية وتأصيلها كمبدأ أصيل من مبادئ الحياة بما تدعو له الرياضة من قيم التسامح ونبذ التعصب ولتكون دائماً الجسر الذي يربط الأمم والشعوب ويقرّب فيما بينها.

حضر الاحتفالية العالمية التي أُقيمت في فندق اتلانتس بدبي، معالي خلدون المبارك، رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي، وسعادة سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعدد من المسؤولين والشخصيات الرياضية وقيادات الاتحادات والأندية المحلية والعالمية.

وبدأت الأمسية بتكريم الفائزين بالجوائز الرقمية، حيث حصد "أصغري فري ستايل" بجائزة أفضل صانع محتوى فيديو، وفاز "إم إس دوسري 7" بجائزة أفضل لاعب رياضات إلكترونية، وفابريزيو رومانو بجائزة أفضل صحفي رقمي، والنوفلي سيفن بجائزة أفضل مؤثر على منصّات التواصل الاجتماعي، ورافائيل لياو لاعب نادي إسي ميلان بجائزة أفضل محتوى رقمي للاعب في الدوري الإيطالي، كما فاز نادي روما بجائزة أفضل محتوى رقمي لنادٍ في الدوري الإيطالي، وشركة الوسائل السعودية ( SMC ) بجائزة أفضل وسيلة إعلامية في منطقة الشرق الأوسط.

وعلى مستوى الجوائز المخصصة للاعبين والمدربين والإدارات في كرة القدم الاحترافية، فاز معالي خلدون المبارك، رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي بجائزة أفضل رئيس نادي، وفاز نجم نادي ريال مدريد والمنتخب الإنجليزي جود بيلينجهام بجائزة باور هورس لأفضل لاعب شاب، ونجمة نادي برشلونة والمنتخب الإسباني إيتانا بونماتي بجائزة أفضل لاعبة، وذهبت جائزة أفضل نادٍ في الشرق الأوسط إلى النادي الأهلي المصري، وحقق خورخي مينديز من وكالة (جيستفيوت) جائزة أفضل وكيل لاعبين، وكريستيانو جيونتولي (يوفنتوس) جائزة أفضل مدير رياضي، والبرازيلي إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي والمنتخب البرازيلي جائزة أفضل حارس مرمى، وفاز الإسباني رودري لاعب نادي مانشستر سيتي ومنتخب إسبانيا جائزة أفضل لاعب خط وسط، ونادي برشلونة الإسباني جائزة أفضل نادٍ للسيدات، والإنجليزي جون تيري جائزة أفضل مسيرة رياضية للاعب، والأرجنتيني ليونيل سكالوني جائزة أفضل مسيرة رياضية لمدرب، ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي جائزة أفضل نادٍ للرجال.

كذلك، فاز لاعب النصر السعودي والمنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في منطقة الشرق الأوسط وجائزة مارادونا لأفضل هداف، إضافة إلى جائزة أفضل لاعب لدى الجماهير، ونال الإسباني بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي جائزة أفضل مدرب، والبرازيلي كاسيميرو لاعب ناد مانشستر يونايتد جائزة أفضل مسيرة رياضية للاعب، كما فاز إيرلنج هالاند لاعب نادي مانشستر سيتي ومنتخب النرويج بجائزة أفضل لاعب.

ريادة عالمية

وبهذه المناسبة، قال سعادة سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي: " بفضل رعاية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، يرسخ مؤتمر دبي الرياضي الدولي في دورته الـ18 وجوائز "دبي جلوب سوكر" في نسختها الـ14، ريادة دبي العالمية في استضافة وتنظيم أبرز الفعاليات الرياضية التي تستقطب أهم نجوم الرياضة العالمية وصنّاع القرار فيها، الذين يساهمون في صناعة مستقبل الرياضة ويحظون بمتابعة الملايين من عشاق اللعبة من مختلف أنحاء العالم".

وأضاف: "ما يزيد من أهمية الحدث استضافة نجوم عالميين في مختلف مواقع العمل في مجال كرة القدم من الذين سطروا إنجازات كبيرة في سجلات كرة القدم العالمية، مع حرصهم على المشاركة في مؤتمر دبي الدولي لعرض تجاربهم الاحترافية الناجحة وكذلك حضور فعاليات حفل دبي جلوب سوكر الذي بات من أهم المنصات المعنية بالاحتفاء بالأبطال وأصحاب الإنجازات".

وفي الختام، أعرب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي عن كامل الشكر والتقدير لفريق العمل الذي نجح في تنظيم دورة جديدة ومتميزة من الحدث السنوي تأكيداً على مكانته المرموقة والتي جعلت منه مناسبة ينتظرها وتتابع تفاصيلها مئات الملايين من المشاهدين حول العالم.

جلسة نقاشية

وكان مؤتمر دبي الرياضي الدولي قد انطلق بجلسة نقاشية عُقدت في مقر نادي دبي للصحافة، تحت عنوان "المرأة وكرة القدم"، سلّطت الضوء على تنامي دور المرأة في عالم كرة القدم وتوليها مناصب ومهام مؤثرة في إدارة الأندية والاتحادات، وتحدّثت خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أورنيلا بيليا، مديرة شؤون تطوير كرة القدم الاحترافية في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وجريتا نارديشي، المديرة الإقليمية لنادي ميلان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واللتان تمثلان نموذجاً يحتذى به لدور المرأة المتنامي في عالم كرة القدم الاحترافية ونجاح المرأة في إدارة منظمة عمل كبيرة تضم مختلف التخصصات.

حضر الجلسة سعادة سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة، مساعد الأمين العام للمجلس وعدد كبير من اللاعبات والمختصات في مجال كرة القدم سواءً من اتحاد الإمارات لكرة القدم أو الأندية المحلية والأكاديميات الدولية العاملة في الدولة.

وقدّم سعادة سعيد حارب درع مجلس دبي الرياضي للمشاركات في الجلسة في بادرة تقدير لما تم عرضه من أفكار ورؤى ملهمة، حيث تم التأكيد على أنه لا توجد حدود من شأنها التأثير على طموح المرأة وقدرتها على العمل في المناصب وأداء مختلف الأدوار الفنية والإدارية في عالم كرة القدم الاحترافية، وقدمت المتحدثتان النصائح للشابات الراغبات في الاحتراف في كرة القدم على مستوى اللعب والإدارة.

ومثّلت "الاستدامة والأداء في كرة القدم" شعار نسخة هذا العام من مؤتمر دبي الرياضي الدولي الذي انطلق بالتزامن مع حفل توزيع جوائز "دبي جلوب سوكر" ، وهو حدث صديق للبيئة طبّق معايير الاستدامة من خلال تحويل المواد المستخدمة في التنظيم إلى مواد صديقة للبيئة، كذلك تم اعتماد الدعوات الالكترونية للحضور في إطار جهود مجلس دبي الرياضي واللجنة المنظمة لدبي جلوب سوكر لتنظيم حدث مستدام وكذلك انسجاماً مع الشراكة الرائدة التي تجمع مجلس دبي الرياضي مع Neutral Carbon Zone، حيث يشكّل هذا التعاون الخطوة الأولى في رحلة الحدث نحو الاستدامة و"صفر كربون"، ليكون الحدث الأول من نوعه على مستوى جوائز كرة قدم المحايدة كربونياً في العالم.

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