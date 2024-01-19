تأهل رديف اتحاد كلباء إلى نهائي كرة قدم الصالات

المصدر: كلباء ـ البيان

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تعادل فريق رديف اتحاد كلباء 4/4 مع فريق خورفكان وتأهل إلى المباراة النهائية في دوري الرديف لكرة قدم الصالات ذلك في المباراة التي أقيمت في الصالة الرياضية بنادي خورفكان، وكان فريق كلباء فاز في لقاء الذهاب 4/6.

وسيلتقي اتحاد كلباء مع البطائح في نهائي من ثلاث مباريات لا تعادل فيها والفائز بمباراتين يتوج بلقب البطولة. وستكون المباراة الأولى على صالة نادي اتحاد كلباء يوم الأحد القادم والمباراتان الثانية والثالثة على صالة نادي البطائح يومي 25 و29 من الشهر الجاري.

ومن جانبه أشاد عبدالرحمن إبراهيم الدرمكي أمين سر نادي اتحاد كلباء تأهل فريق الرديف ومثمناً الحضور الجماهيري المميز في كل المباريات مطالباً بمواصلة التشجيع في المباراة النهائية القادمة، مؤكداً ثقته في الجهازين الفني والإداري واللاعبين بتحقيق لقب البطولة.

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