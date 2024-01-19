لويجي دي سيرفو الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإيطالي: أبو ظبي نقطة تواصل مع 16 مليون مشجع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

المصدر: وام

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أكد لويجي دي سيرفو الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم أن تأسيس المكتب التمثيلي للرابطة في أبوظبي العام الماضي في دولة مهمة مثل دولة الإمارات خطوة نحو التواصل مع قاعدة جماهير الدوري الإيطالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تضم أكثر من 16 مليون مشجع، كما أنها مركزاً لأنشطتنا في المنطقة.

وأشار إلى إنهم يكرسون جهودهم لتعزيز الرياضة بين جيل الشباب في المنطقة وتحفيز مشاركتهم في مجموعة من الأنشطة، سواء على أرض الملعب أو من خلال المشروعات العالمية، كما تمتد مبادراتهم إلى تعزيز مشاركة المشجعين، والتخطيط لفعاليات الدوري الإيطالي لتشمل مشاركات الفرق في المنطقة، وتقديم مشاهير اللاعبين وأساطير كرة القدم.

وأضاف: "نتعاون مع شركائنا، لتحقيق هدفنا بتوفير تجربة فريدة في عالم كرة القدم، ويتجسد ذلك في مشاريع مثل برنامج "الحلم الإيطالي"، وهو تعاون بين رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، و"ستارز بلاي"، وبيور هيلث، وإيمج نيشن أبو ظبي لاكتشاف المواهب الشابة في كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونتطلع للتعاون في مشاريع جديدة في المنطقة ومواصلة مهمتنا لتوسيع انتشار كرة القدم الإيطالية على مستوى العالم".

وأوضح الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم أن قرار الرابطة بإقامة كأس السوبر الإيطالي في الرياض بالمملكة العربية السعودية يعد جزءاً من استراتيجيتها طويلة الأمد لنشر كرة القدم الإيطالية في أنحاء العالم وتعزيز مكانتها، وقد بدأت هذه الرحلة في العام 1993.

وقال:" يجسد هذا المنهج الاستراتيجية الذي تتبعه الروابط الرياضية الكبرى مثل اتحاد كرة القدم الأميركي (NFL) والرابطة الوطنية لكرة السلة (NBA)، والتي أقامت بعضاً من مبارياتها الرسمية في مرحلة لاحقة في ملاعب خارجية على مستوى العالم لتوسيع قاعدة جمهورها، لا سيما في أوروبا."

وأضاف: "يعكس اختيار المملكة العربية السعودية الاهتمام المتزايد للسعودية بكرة القدم، كما يأتي نتيجة للمناقشات المستمرة التي بدأت في عام 2018، ويكتسب هذا التعاون الذي من المقرر أن يشمل إقامة 3 نسخ أخرى من البطولة في المستقبل، أهمية خاصة بالنظر إلى دور المملكة كمضيفة لكأس العالم للأندية وكأس العالم لكرة القدم 2034، ومن خلال إقامة كأس السوبر الإيطالي في الرياض، تهدف رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم الاستفادة من الاهتمام المتزايد بكرة القدم في المملكة، ما يساعد على تعزيز مكانة وانتشار كرة القدم الإيطالية."

وذكر أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعد سوقاً مهمة بالنسبة للدوري الإيطالي، حيث يتمتع الشباب فيه بشغف كبيرة لكرة القدم واهتمام متزايد بالكرة الإيطالية على وجه الخصوص، ويوجد حالياً نحو 16 مليون من عشاق الدوري الإيطالي لكرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - نصفهم تحت سن 25 عاماً – ومن أهم الأولويات تعزيز التواصل مع هذه القاعدة الجماهيرية ومع الجمهور الأوسع لعشاق كرة القدم في المنطقة، كما يعزز يقوم المكتب التمثيلي الذي تم افتتاحه مؤخراً في أبوظبي بتعزيز الحضور الإقليمي، ما يتيح للرابطة فرصة الوصول المباشر إلى المشجعين، ويفتح الأبواب أمام مجموعة من الشركات والتعاون المستقبلي مع الكثير من الأطراف.

وأعلن سيرفو أن استراتيجيتهم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتضمن بناء علاقات قوية مع الجهات المحلية والإقليمية من خلال الشراكات الاستراتيجية، والمشاركات المجتمعية النشطة، وجذب الجماهير من خلال المحتوى الرقمي المميز المرتبط بهم ثقافيا.

وقال:" في عام 2023 أطلقنا حسابات على "سناب شات" و "تيك توك" مخصصة لجماهير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغتين الإنجليزية والعربية، وهي الأولى والوحيدة باللغة العربية على منصات التواصل الاجتماعي من رابطة دوري كرة قدم أوروبي، وعقدنا أيضاً شراكة مع مؤسسة "جلوب سوكر" المهتمة بكرة القدم ومقرها دبي، لتقديم جائزتين رقميتين جديدتين لأندية الدوري الإيطالي واللاعبين في النسخة الرابعة عشرة من جوائز دبي جلوب سوكر، ما يمثل وسيلة لتشجيع الإبداع في تقديم المحتوى عبر أندية رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، وإضافة إلى ذلك نركز على دعم مبادرات كرة القدم لرعاية المواهب الشابة وتحسين البنية التحتية".

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