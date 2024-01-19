كأس دبي للتحدي... نادي النصر يوجه تنويهًا هامًا للجماهير

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يستضيف إستاد آل مكتوم معقل نادي النصر، مباريات بطولة كأس دبي للتحدي، خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير الجاري.

ويشارك في بطولة كأس دبي للتحدي أندية، الزمالك المصري، والرجاء المغربي، والأهلي السعودي، ووهان ثري تاونز الصيني.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر منصة "إكس" تغريدة، يخطر فيها الجماهير التي من المقرر أن تحضر مباريات بطولة كأس دبي للتحدي بطولة وبطولة دبي الدولية لكرة السلة، ببعض التفاصيل، وقام الحساب الرسمي لشرطة دبي بإعادة نشر هذه التغريدة، ما يعني أهميتها.

وكتب حساب النصر: "يرحب بكم نادي النصر الرياضي لحضور مباريات كأس دبي للتحدي لكرة القدم، وبطولة دبي الدولية الـ 33 لكرة السلة، لضمان استمتاعكم بأجواء المنافسات ولتفادي ازدحام المواقف، ننصح باستخدام المواصلات العامة كما هو موضح في الفيديو".

📢تنويه هام

يرحب بكم نادي النصر الرياضي لحضور مباريات كأس دبي للتحدي لكرة القدم و بطولة دبي الدولية ال 33 لكرة السلة .

لضمان استمتاعكم بأجواء المنافسات ولتفادي إزدحام المواقف ننصح باستخدام المواصلات العامة كما هو موضح في الفيديو التالي pic.twitter.com/sj7JR6CPnf — AL NASR SC (@ALNasrSC) January 17, 2024

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