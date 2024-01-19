كؤوس «مان سيتي» الخمس في ياس مول غداً

المصدر: أبوظبي - البيان

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يعرض «تحدي السيتي» غداً في ياس مول، أبوظبي، الكؤوس الخمس التي حققها النادي في الموسم الماضي، تشمل كؤوس الدوري الإنجليزي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، السوبر، ومونديال الأندية ويستمر عرضها حتى بعد غد. وهي المرة الأولى التي يشاهد فيها المشجعون في الإمارات كأس العالم للأندية، إلى جانب الجوائز الأربع الأخرى التي أحرزها النادي في عام 2023.

يمكن للمشجعين استكشاف «تحدي السيتي» الذي يمثل وجهة تفاعلية ومبتكرة في ياس مول، ويضم مجموعة متنوعة من الأنشطة والتحديات الجذابة والغامرة والممتعة.

والتي صممت كلها لاختبار المهارات البدنية والذهنية للزائرين إلى جانب زيارة متجر النادي. يقدم تحدي السيتي تجربة في بيئة فريدة مستوحاة من الملعب الخاص بالنادي، استاد الاتحاد، حيث يمكن للجماهير التعرف على تاريخ النادي والاستمتاع بالعديد من التحديات التفاعلية.

وقالت نوريا تاري، الرئيس التنفيذي للتسويق وتجربة المشجعين في مجموعة السيتي لكرة القدم: سيبقى عام 2023 في ذاكرة مشجعي مانشستر سيتي، ولن ينسوه، وبفضل العديد من اللحظات التاريخية التي شهدها النادي، يسعدنا أن نكون قادرين على مشاركة هذا النجاح مع مشجعينا هنا في الإمارات، ونأمل أن يستمتع مشجعونا بهذه الفرصة التي تتيح لهم مشاهدة الكؤوس الخمس الكبرى عن قرب، بالإضافة إلى زيارة «تحدي السيتي».

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