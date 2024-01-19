الوحدة يتأهب لمواجهة الزمالك في «الدولية الودية»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، اليوم، تحضيراته استعداداً للبطولة الودية الدولية التي ينظمها العنابي، بمشاركة أندية الزمالك المصري والاتفاق السعودي وأم صلال القطري، في الفترة من 20 إلى 24 يناير الجاري.

ويؤدي العنابي مرانه الأخير على ملعبه باستاد آل نهيان، قبل مواجهته مع الزمالك المصري يوم غد، في افتتاح البطولة، فيما يلعب الاتفاق السعودي مع أم صلال القطري في اليوم ذاته، ويتأهل الفائزان للمباراة النهائية، التي تقام يوم الأربعاء المقبل.

وكان الفريق قد استأنف تدريباته أول من أمس، عقب منح الجهاز الفني، بقيادة الصربي غوران توفيغدزيتش، راحة للاعبين لمدة 24 ساعة، إذ ستكون البطولة أولى مهام غوران مع العنابي، عقب توليه المهمة خلفاً للهولندي المؤقت آرنو بويتنويغ.

هدف

ويسعى الوحدة إلى الوصول إلى أفضل مستويات الجاهزية، من خلال المشاركة في البطولة، ومواجهة فرق قوية خلال فترة التوقف الدولي الحالية، ومن أجل الاستعداد بشكل قوي لاستئناف الاستحقاقات المحلية القادمة، عقب انتهاء بطولتي كأس أمم آسيا وكأس أمم أفريقيا.

ويشارك في تدريبات العنابي جميع اللاعبين، باستثناء الثلاثي الدولي طحنون الزعابي وعبد الله حمد والسوري عمر خريبين، إضافة إلى عدد من لاعبي الفريق الأول، الذين يتدربون مع فريق الرديف، في مقدمهم الحارس محمد الشامسي والظهير الأيسر روبن فيليب، إذ صعد الجهاز الفني عدداً من اللاعبين الشباب للمشاركة في تدريبات الفريق الأول خلال الفترة الماضية.

وكانت بعثتا الزمالك المصري وأم صلال القطري، قد وصلتا إلى العاصمة أبوظبي صباح أمس، فيما وصلت بعثة الاتفاق السعودي قبل 5 أيام، وخاض الفريق تدريباته في العاصمة أبوظبي، بينما أدى أم صلال والزمالك حصة تدريبية أمس، على ملاعب آل نهيان، وأكاديمية كرة القدم بالشهامة.

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