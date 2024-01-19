سليمان بن دابل: لا تغييرات في البطائح بـ «الشتوية»

المصدر: دبي - علي الظاهري

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يخوض فريق البطائح عدداً من التجارب الودية المحلية والخليجية في الفترة المقبلة قبل استئناف مشواره في دوري أدنوك للمحترفين.

ومن أبرز المباريات الودية لـ «الراقي» أمام فريق اتحاد جدة يوم الخميس المقبل الذي يخوض معسكراً إعدادياً في دبي بغياب نجمه الأبرز الفرنسي كريم بنزيما بجانب تجارب أخرى يسعى المدرب الكرواتي غوران توميتش للوقوف على مدى جاهزية اللاعبين بعد تولي مسؤولية الفريق خلفاً للمدرب ميريل رادوي الذي انتقل لتدريب الجزيرة.

وأكد سليمان بن دابل نائب رئيس شركة كرة القدم في نادي البطائح، أن الأجواء مثالية في تحضيرات الفريق بقيادة المدرب توميتش الذي يسعى إلى المحافظة على مكتسبات الفريق وعدم التراجع إلى الخلف بعد إحراز المركز السابع حالياً في دوري أدنوك للمحترفين، مشيراً إلى أن المدرب صاحب تجربة سابقة مع النصر وستنعكس إيجاباً على مهمته الحالية مع البطائح.

وأضاف بن دابل لـ «البيان»، إنه لا توجد نية في إجراء تغييرات في فترة الانتقالات الشتوية سواء على مستوى المحترفين الأجانب أو المقيمين أو اللاعبين المواطنين، ولم يطلب المدرب حتى الآن التعاقد مع أي عناصر جديدة.

وكشف بن دابل أن توميتش يعتبر من ضمن الخيارات المطروحة قبل بداية الموسم في القائمة الأولية بجانب المدرب رادوي وجاءت الخطوة للتعاقد معه بعد إنهاء التعاقد بالتراضي مع رادوي.

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