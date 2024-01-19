4 مؤسسات وطنية تنضم لقائمة الداعمين لـ «الألعاب الحكومية»

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقّعت اللجنة المنظمة للألعاب الحكومية، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اتفاقيات رعاية وتعاون جديدة مع 4 مؤسسات وطنية؛ هي: بنك أبوظبي الأول، ودبي فستيفال سيتي، وهوم بيكري، والفارس العالمية للخيم.

وذلك في إطار التحضير للنسخة الخامسة من الحدث البارز الذي يعد أهم الأحداث السنوية على الأجندة الرياضية الرسمية بدبي.

اهتمام

يأتي الإعلان عن توقيع الاتفاقيات بالتزامن مع الاهتمام المتزايد الذي يشهده الحدث النوعي الذي يواصل التوسع بمستويات عالمية، الأمر الذي يتجسد من خلال الأعداد المتزايدة للمشاركين سنوياً.

وتُنظم النسخة الخامسة من البطولة برعاية رئيسية من موانئ دبي العالمية، ورعاية ذهبية من كل من مؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات»، وشركة داماك، وذلك خلال الفترة الممتدة من 29 فبراير إلى 3 مارس 2024.

دعم

وقال مروان بن عيسى مدير الألعاب الحكومية: تحظى البطولة باهتمام غير محدود ودعم مستمر من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الذي يحرص على ترسيخ الرياضة ثقافة في مجتمعنا بهدف تمكين الأفراد وتحفيزهم على المشاركة الإيجابية في بناء مستقبلنا وضمان تقدمه وازدهاره.

وأضاف: منذ إطلاقها في العام 2018، حققت الألعاب الحكومية إنجازات بالتعاون مع مجموعة من كبرى المؤسسات والشركات الرائدة من القطاعين الحكومي والخاص.

ونجحت في تشجيع الأفراد وتمكينهم وتحفيزهم على تخطي التحديات المختلفة وإحراز التفوّق الرياضي، والارتقاء باللياقة البدنية كعامل أساسي لجودة الحياة ونمط الحياة الصحية للفرد والمجتمع، ما عزز من مكانة دبي على خارطة الفعاليات الرياضية الكبرى، ورسخ موقعها وجهة رياضية عالمية.

وثمن بن عيسى، انضمام المؤسسات الجديدة إلى قائمة الرعاة والداعمين للنسخة الخامسة من البطولة؛ وقال: نعرب عن سعادتنا بانضمام المؤسسات الجديدة وبالدعم الكبير للفعاليات والأنشطة الرياضية، لترسيخ النشاط والحيوية والعزيمة وقيم العمل الجماعي في مجتمعنا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز