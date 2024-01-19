نجوم العالم يخطفون الأنظار في «دبي جلوب سوكر» الليلة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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ستكون دبي محط أنظار عشاق كرة القدم، اليوم، لمتابعة الدورة 18 من مؤتمر دبي الرياضي الدولي؛ عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي سنويًا، ويقام هذا العام تحت شعار «الاستدامة والأداء في كرة القدم»، بالإضافة إلى النسخة 14 من حفل جوائز «دبي جلوب سوكر»، التي يتم تنظيمها بدعم مجلس دبي الرياضي.

والتي يقدمها «نخيل» هذا العام، ويستضيفها فندق ومنتجع أتلانتس بجزيرة النخلة بدبي، الذي يقع في أكبر جزيرة اصطناعية في العالم وأكثرها فخامة، ما يضيف تكاملًا رائعًا بين قيمة الحدث في عالم كرة القدم والشهرة العالمية الكبيرة للمنتجع الفريد.

جلسة فنية

وتنطلق فعاليات مؤتمر دبي الرياضي الدولي بالجلسة الفنية في العاشرة صباح اليوم في نادي دبي للصحافة، وتحمل الجلسة عنوان «المرأة وكرة القدم»، وتناقش تنامي دور المرأة في عالم كرة القدم، وتوليها مناصب ومهام مؤثرة في إدارة الأندية والاتحادات، ويتحدث في الجلسة أورنيلا بيليا مديرة شؤون تطوير كرة القدم الاحترافية في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وجريتا نارديشي المديرة الإقليمية لنادي ميلان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واللتان تمثلان نموذجًا رائعًا لدور المرأة المتنامي في عالم كرة القدم الاحترافية، ونجاحها في إدارة منظمة عمل كبيرة تضم مختلف التخصصات.

احتفالية

وتبدأ الاحتفالية المسائية الكبرى التي سيحضرها قرابة 1000 ضيف من النجوم والشخصيات الرياضية والاقتصادية والإعلامية، ويتابعها الملايين عبر شاشات القنوات التلفزيونية العالمية، بإقامة الجلسة الرئيسة لمؤتمر دبي الرياضي، والتي تحمل عنوان «الاستدامة والأداء في كرة القدم».

ويتم فيها تسليط الضوء على تجارب احترافية ناجحة في مجال استدامة الإنجازات، والمحافظة على ثبات الأداء، وتحقيق المزيد من الإنجازات بأفضل الأساليب الاحترافية الناجحة، والتي تركت بصمة في كرة القدم العالمية.

وتعقب الجلسة الرئيسة من المؤتمر مراسم توزيع الجوائز على نجوم اللعبة والتدريب والإدارة للأفراد والأندية، الذين حققوا أهم الإنجازات خلال الموسم الرياضي الماضي، بالإضافة إلى تكريم أصحاب المسيرة الاحترافية الناجحة لعدة سنوات.

وسيكون في مقدم الحضور نجوم نادي مانشستر سيتي على مستوى الإدارة والتدريب واللاعبين، بالإضافة إلى ليونيل سكالوني مدرب المنتخب الأرجنتيني، وكاسيميرو قائد منتخب السامبا، والمدرب الإيطالي المخضرم فابيو كابيلو، والقائد السابق للمنتخب الإنجليزي جون تيري، ومجموعة من الضيوف البارزين وممثلي الأندية والهيئات من جميع أنحاء العالم.

وتشهد الأمسية تتويج الفائزين في 18 فئة رئيسة، بما فيها أفضل لاعب ولاعبة، وأفضل نادٍ على مستويي الرجال، والسيدات، وأفضل لاعب وفقاً لآراء الجمهور، بالإضافة إلى 5 جوائز رقمية، وجائزتين افتتاحيتين في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب في العالم، 11 لاعباً في القائمة النهائية، يتقدمهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، الذي يبحث عن الفوز بجائزة «دبي غلوب سوكر» للمرة الثانية في تاريخه، بعدما نالها في 2016، إلى جانب النرويجي إيرلينغ هالاند «مانشستر سيتي»، والفرنسي كيليان مبابي، «سان جيرمان».

والبرتغالي كريستيانو رونالدو «النصر السعودي»، إلى جانب كل من المصري محمد صلاح «ليفربول»، والبلجيكي كيفن دي بروين، والبرتغالي بيرناردو سيلفا «مانشستر سيتي»، والبرازيلي «الإسباني» فينيسيوس جونيور، والإنجليزي جود بيلينجهام «ريال مدريد»، والفرنسي كريم بنزيما «الاتحاد السعودي»، والنيجيري فيكتور أوسمين «نابولي».

أفضل لاعبة

وتتصدر الإسبانية إيتانا بونماتي، الفائزة مع منتخب بلادها بكأس العالم للسيدات 2023، قائمة المرشحات لجائزة أفضل لاعبة، وتنافسها كل من الكولومبية ليندا كايسيدو «ريال مدريد»، وأولغا كارمونا لاعبة منتخب إسبانيا وريال مدريد، وكريستيان دي أوليفيرا «ديبينيا» مهاجمة المنتخب البرازيلي، ماري إيربس حارسة منتخب إنجلترا ومانشستر يونايتد، وأماندا إليستيدت لاعبة منتخب السويد وسان جيرمان، وسامانثا كير «منتخب أستراليا وتشيلسي»، النيجيرية عزيزات أوشوالا «برشلونة»، السويدية فريدولينا رولفو «بايرن ميونيخ»، جورجيا ستانواي «منتخب إنجلترا وبايرن ميونيخ».

أفضل مدرب

وتضم القائمة النهائية لجائزة أفضل مدرب 8 أسماء، هم الإيطالي أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، وبيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، ولونيل سكالوني الذي قاد الأرجنتين للفوز بمونديال 2022، ومارسيل كولر، الذي قاد الأهلي المصري للحصول على خمسة تتويجات خلال 10 أشهر فقط، ولوتشيانو سباليتي مدرب منتخب إيطاليا، وتشافي هيرنانديز «برشلونة»، والإيطالي سيموني إنزاغي «إنتر ميلان»، وأرتيتيا «أرسنال».

وترشح لجائزة أفضل نادٍ في العالم 10 أندية، هي الأهلي المصري، الهلال السعودي، الاتحاد السعودي، أرسنال، برشلونة، فلومينيسي، إنتر ميلان، مانشستر سيتي، نابولي وإشبيلية.

الاستدامة

ويطبق مؤتمر دبي الرياضي الدولي وحفل جوائز «دبي جلوب سوكر»، الاستدامة، حيث سيكون صديقًا للبيئة، وتم تحويل المواد المستخدمة في التنظيم إلى مواد صديقة للبيئة، بجانب استخدام الدعوات الإلكترونية للحضور، في إطار جهود مجلس دبي الرياضي واللجنة المنظمة لـ «دبي جلوب سوكر» لتنظيم حدث مستدام، انسجاماً مع الشراكة الرائدة التي تجمع مجلس دبي الرياضي مع Neutral Carbon Zone، والتي تمثل الخطوة الأولى في رحلة الحدث نحو الاستدامة و«صفر كربون»، وسيكون الحدث هو الأول من نوعه على مستوى جوائز كرة قدم المحايدة كربونياً في العالم.

الجدير بالذكر أن مؤتمر دبي الرياضي الدولي انطلق عام 2006، واستضاف طوال دوراته الماضية أكثر من 363 ضيفًا، تحدثوا في 230 محورًا في جميع مجالات الرياضة عمومًا، وكرة القدم خصوصًا، في حين انطلقت جائزة «دبي جلوب سوكر» عام 2010 من دبي، لتحتفي بنجوم كرة القدم العالمية، وصناع القرار من أصحاب التجارب الرياضية الناجحة، وشكّلت الجائزة منذ انطلاقتها منصة نموذجية، جمعت أبرز أقطاب كرة القدم على الصعيدين المحلي والدولي، بينما ساهم المؤتمر في تسليط الضوء على مجموعة من أبرز القضايا والمواضيع والعناوين المتصلة بالرياضة الأكثر شعبية على مستوى العالم.

وتشهد نسخة العام الحالي من الجوائز، تسجيل رقم قياسي جديد خلال مرحلتي الترشح للجوائز، بإجمالي تراكمي تخطّى 70 مليون صوت، وهو ضعف عدد الأصوات المسجلة في عام 2022، كما تم تسجيل عدد غير مسبوق من عمليات التنزيل لتطبيق «جلوب سوكر» الجديد للهاتف المحمول، حيث بادر 1.5 مليون شخص بالتصويت عبر التطبيق الخاص.

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يملك كريستيانو رونالدو الرقم القياسي في عدد التتويج بجائزة «دبي غلوب سوكر»، من دورتها الأولى التي انطلقت في 2011، حيث نال شرف الفوز بها 6 مرات، سنوات 2011، 2014، 2016، 2017، 2018، 2019، والكولومبي راداميل فالكاو في 2012، والفرنسي فرانك ريبيري 2013، وليونيل ميسي 2015، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي 2020، وكيليان مبابي 2021، وكريم بنزيما 2022.

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