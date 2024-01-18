«التزامكم سعادة» تعزز التواصل بين الأندية والجماهير

المصدر: دبي - وام

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تشارك القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة في مبادرة «التزامكم سعادة»، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، في توعية المشاركين في دورة ألعاب مدارس دبي لكرة القدم في نادي النصر الرياضي، بالتزامات الجمهور الرياضي في الملاعب، التي ينص عليها القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014، بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية.

وتهدف مبادرة «التزامكم سعادة» إلى تعزيز التواصل بين الأندية والجماهير الرياضية، وتوحيد الجهود لإسعاد الجماهير، عبر ترسيخ ثقافة التشجيع الإيجابي، من خلال الاستفادة المثلى من وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لنقل الرسائل الإيجابية وثقافة النقد البنّاء بين جميع أطراف اللعبة، بما يعكس الوجه الحضاري للدولة في ملاعبنا الرياضية.

وتسعى المبادرة إلى نشر الوعي لدى الجمهور بحدود التشجيع، ومدى خطورة التعبير عن المشاعر بصورة سلبية تجاه الآخرين، وأن يعي الجمهور جيداً التزاماته طبقاً لمواد القانون الاتحادي بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، وذلك لضمان تحقيق كل إجراءات السلامة للرياضيين، ولمختلف المنشآت في الدولة، وفق معايير وضوابط أمنية متطورة، بما يتماشى مع المعايير الدولية المُتبعة في تنظيم الجوانب الأمنية في المهرجانات والفعاليات الرياضية بأعلى مستوياتها.

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