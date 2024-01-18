غداً.. نجوم الكرة العالمية يجتمعون في مؤتمر دبي الرياضي وحفل جوائز "دبي جلوب سوكر"

المصدر: وام

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تستضيف دبي غداً الجمعة فعاليات الدورة الـ18 من مؤتمر دبي الرياضي الدولي عضو "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي سنويًا والذي يقام هذا العام تحت شعار "الاستدامة والأداء في كرة القدم" كما تستضيف، النسخة الـ14 من حفل "جوائز دبي جلوب سوكر".

وتنطلق فعاليات مؤتمر دبي الرياضي الدولي بالجلسة الفنية التي تقام صباح غد الجمعة، في نادي دبي للصحافة، وتحمل عنوان "المرأة وكرة القدم"، والتي تخصص للحديث عن تنامي دور المرأة في عالم كرة القدم وتوليها مناصب ومهام مؤثرة في إدارة الأندية والاتحادات.

ويتحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أورنيلا بيليا مديرة شؤون تطوير كرة القدم الاحترافية في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وجريتا نارديشي المديرة الإقليمية لنادي ميلان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واللتين تمثلان نموذجًا متميزاً لدور المرأة المتنامي في عالم كرة القدم الاحترافية ونجاحها في إدارة منظمة عمل كبيرة تضم مختلف التخصصات.

وتنطلق الاحتفالية المسائية التي سيحضرها قرابة 1000 ضيف من النجوم والشخصيات الرياضية والاقتصادية والإعلامية في العالم، ويتابعها الملايين عبر شاشات القنوات التلفزيونية العالمية بإقامة الجلسة الرئيسية لمؤتمر دبي الرياضي والتي تحمل عنوان "الاستدامة والأداء في كرة القدم"، ويتم فيها تسليط الضوء على تجارب احترافية ناجحة في مجال استدامة الإنجازات والمحافظة على ثبات الأداء وتحقيق المزيد من الإنجازات بأفضل الأساليب الاحترافية الناجحة والتي تركت بصمة في كرة القدم العالمية.

وتعقب الجلسة الرئيسية من المؤتمر مراسم توزيع الجوائز على نجوم اللعب والتدريب والإدارة للأفراد والأندية الذين حققوا أهم الإنجازات خلال الموسم الرياضي الماضي وكذلك تكريم أصحاب المسيرة الاحترافية الناجحة الممتدة منذ عدة سنوات.

وسيكون في مقدمة الحضور نجوم نادي مانشستر سيتي على مستوى الإدارة والتدريب واللاعبين، كما سيكون من بين الحضور ليونيل سكالوني مدرب المنتخب الأرجنتيني، وكاسيميرو قائد منتخب السامبا، إلى جانب المدرب الإيطالي المخضرم فابيو كابيلو، والقائد السابق للمنتخب الإنجليزي جون تيري، ومجموعة من الضيوف البارزين وممثلي الأندية والهيئات من جميع أنحاء العالم.

وستشهد الأمسية الإعلان عن الفائزين في 18 فئة رئيسية، بما في ذلك أفضل لاعب من فئة الرجال، وأفضل لاعبة من فئة السيدات، وأفضل ناد للرجال، وأفضل ناد للسيدات، وأفضل لاعب وفقا لآراء الجمهور، بالإضافة إلى خمس جوائز رقمية وجائزتين افتتاحيتين في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

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