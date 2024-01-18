4 مؤسسات وطنية تنضم لقائمة الداعمين للألعاب الحكومية في نسختها الخامسة

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت اللجنة المنظمة للألعاب الحكومية، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اتفاقيات رعاية وتعاون جديدة مع 4 مؤسسات وطنية هي: بنك أبوظبي الأول، ودبي فستيفال سيتي، وهوم بيكري، والفارس العالمية للخيم، وذلك في إطار التحضير للنسخة الخامسة من الحدث البارز الذي يعد أهم الأحداث السنوية على الأجندة الرياضية الرسمية بدبي.

يأتي الإعلان عن توقيع هذه الاتفاقيات بالتزامن مع الاهتمام المتزايد الذي يشهده الحدث النوعي الذي يواصل التوسع بمستويات عالمية، الأمر الذي يتجسد من خلال الأعداد المتزايدة للمشاركين سنوياً.

وتُنظم النسخة الخامسة من البطولة برعاية رئيسية من موانئ دبي العالمية، ورعاية ذهبية من كل من مؤسسة الإمارات العامة للبترول "إمارات"، وشركة داماك، وذلك خلال الفترة الممتدة من 29 فبراير إلى 3 مارس 2024.

وقال مروان بن عيسى مدير الألعاب الحكومية : تحظى البطولة باهتمام غير محدود ودعم مستمر من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الذي يحرص على ترسيخ الرياضة ثقافة في مجتمعنا بهدف تمكين الأفراد وتحفيزهم على المشاركة الإيجابية في بناء مستقبلنا وضمان تقدمه وازدهاره.

وأضاف: منذ إطلاقها في العام 2018، حققت الألعاب الحكومية إنجازات بالتعاون مع مجموعة من كبرى المؤسسات والشركات الرائدة من القطاعين الحكومي والخاص، ونجحت في تشجيع الأفراد وتمكينهم وتحفيزهم على تخطي التحديات المختلفة وإحراز التفوّق الرياضي، والارتقاء باللياقة البدنية كعامل أساسي لجودة الحياة ونمط الحياة الصحية للفرد والمجتمع، ما عزز من مكانة دبي على خارطة الفعاليات الرياضية الكبرى، ورسخ موقعها وجهةً رياضيةً عالمية.

وثمن ابن عيسى، انضمام المؤسسات الجديدة إلى قائمة الرعاة والداعمين للنسخة الخامسة من البطولة؛ وقال : نعرب عن سعادتنا بانضمام المؤسسات الجديدة وبالدعم الكبير للفعاليات والأنشطة الرياضية، لترسيخ النشاط والحيوية والعزيمة وقيم العمل الجماعي في مجتمعنا.

وقالت تريسي إس. فولكنر، رئيس شؤون الاتصالات والعلاقات الخارجية للمجموعة في بنك أبوظبي الأول: يسرنا أن نقدم دعمنا للألعاب الحكومية للعام الثاني على التوالي، وأن نشهد مدى الاهتمام الذي تحظى به من قبل فئة الشباب بشكل خاص، لكونها تسهم في غرس قيم العمل الجماعي وروح الفريق الواحد بين المشاركين؛ ويدرك بنك أبوظبي الأول أهمية الأنشطة والفعاليات التي تعزز الوعي بأهمية اتباع أنماط حياة صحية ونشيطة، وتعزز روح التنافس البنّاء وتطوير الذات؛ ومن خلال اختبار قدرات المشاركين فإن الألعاب الحكومية تشجع على تخطي المستحيل، وتحويل التحديات إلى فرص واعدة.

وأعرب هيثم حجار مدير إدارة الأصول في دولة الإمارات لدى الفطيم العقارية من دبي - فستيفال سيتي، عن سعادته باستضافة النسخة الخامسة من الألعاب الحكومية؛

قال: يسرنا في دبي فستيفال سيتي مول أن نستضيف الدورة الخامسة من فعالية الألعاب الحكومية؛ نجدد التزامنا بتقديم تجارب استثنائية لجميع ضيوفنا من خلال تشجيع أفراد المجتمع على المشاركة في فعاليات مميزة تتمحور حول العافية وأنماط الحياة الصحية؛ ويؤكد هذا التعاون المكانة المرموقة للإمارة بوصفها وجهة مجتمعية تساهم في تحويل دبي إلى إحدى أبرز المدن النابضة بالحياة على مستوى العالم.

وقال عبدالله الملا، شريك مؤسس لشركة هوم بيكري: يسرنا أن نشارك برعاية الألعاب الحكومية في نسختها الخامسة، وذلك انطلاقاً من التزامنا بالمساهمة في تشجيع أفراد المجتمع على تبني أسلوب حياة صحية؛ وخلال الأعوام الماضية تطورت هذه المبادرة لتحظى بمتابعة واهتمام كبيرين ويسرنا أن نكون جزءاً من مسيرة نجاح وتوسع هذا الحدث المميز.

من جهته، قال أنس تاش المسؤول الفني من الفارس العالمية للخيم: يسعدنا أن ندعم النسخة الخامسة من الألعاب الحكومية، حيث نتطلع إلى العمل جنباً إلى جنب مع اللجنة المنظمة وباقي الجهات الداعمة لإنجاح الحدث وجعله استثنائياً، فيما تجمع هذه المبادرة المجتمعية المميزة مختلف الفئات للمشاركة في مجموعة متنوعة من التحديات البدنية والذهنية، والتي تجسد روح العمل الجماعي والمثابرة وتجاوز التحديات، وهي قيم تتوافق مع رؤيتنا.

وستشهد دورة العام 2024 من الألعاب الحكومية، انضمام فئة صغار السن التي أُعلن عنها العام الماضي، بهدف تحفيز هذه الفئة العمرية وتشجيعها على تبني قيم التعاون وروح الفريق الواحد المتمتع بالقوة الذهنية والبدنية، في رؤية لعيش تجربة غنية تحفزهم على تطوير شخصيتهم.

يذكر أن الألعاب الحكومية، حظيت خلال الدورات الأربع الماضية بمشاركات محلية وإقليمية وعالمية واسعة تجاوزت الـ 4,500 مشارك في فئات تحدي الحكومة وتحدي المجتمع وتحدي المدن.

ويمكن التعرف على مستجدات "الألعاب الحكومية" عبر الموقع الإلكتروني www.govgames.ae، أو عبر حسابات التواصل الاجتماعي على إنستغرام وتيك توك ومنصة إكس (تويتر) وفيسبوك @GovGames.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز