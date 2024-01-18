«الفرسان» يتدربون على شاطئ الممزر

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي، تدريباً صباحياً على شاطئ الممزر بدبي، تحت قيادة المدرب الصربي ماركو نيكوليتش، بهدف رفع معدل اللياقة البدنية. وشارك في التدريب، جميع لاعبي «فرسان دبي» باستثناء الدوليين المتواجدين مع منتخبنا الوطني في كأس آسيا الحالية في قطر. وكان الفريق، قد عاد إلى تدريباته اليومية الاثنين الماضي، بعد فترة راحة قصيرة حصل عليها اللاعبون عقب التتويج بكأس السوبر للمحترفين، وذلك استعداداً لاستئناف المنافسة في المسابقات المحلية.

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