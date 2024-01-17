رياضيون: الفوز منح لاعبي الإمارات الثقة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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عبّر عدد من القيادات الرياضية عن فرحتهم بتحقيق منتخب الإمارات الوطني فوزه الأول ضمن مباريات المجموعة الثالثة لكأس آسيا قطر 2023 وتجاوزه عقبة هونغ كونغ بنتيجة 1-3.

ووصف ناصر اليماحي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة بداية منتخبنا الوطني بالجيدة من حيث النتيجة بعد الفوز في المباراة الأولى في البطولة أمام هونغ كونغ، داعياً إلى عدم المبالغة في الفرحة خصوصاً وأن الأداء لم يكن بالمستوى المطلوب، رغم أنه لعب أمام منتخب يُصنف من أضعف منتخبات المجموعة الثالثة ، ودعا اليماحي إلى ضرورة التهيؤ الجيد لمباراة فلسطين يوم الخميس وتحقيق الانتصار الثاني على التوالي مع كامل الاحترام للمنتخب الفلسطيني وذلك لحسم بطاقة التأهل الأولى عن هذه المجموعة وبعدها التفكير في مواجهة منتخب إيران والتي ستكون حاسمة بكل المقاييس.

عمل كبير

بدوره، شدد عبد العزيز منقوش نائب رئيس مجلس إدارة التعاون، على ضرورة معالجة الأخطاء التي حدثت أمام هونغ كونغ والتي تعتبر أولوية ويجب على الجهاز الفني تهيئة اللاعبين جيداً للمباراتين المقبلتين، لافتاً إلى أن مدرب المنتخب البرتغالي باولو بينتو ينتظره عمل كبير وحسناً فعل المدرب عندما وضع ثقته في عدد كبير من اللاعبين الشباب أمام هونغ كونغ ومنحهم الأولوية في التشكيلة، لكن أعود وأقول وجود اللاعبين من أصحاب الخبرات مطلوب أمام فلسطين أولاً لحسم ورقة التأهل وكذلك أمام المنتخب الإيراني أقوى منتخبات المجموعة الثالثة وذلك لصدارة منتخبات هذه المجموعة، معرباً عن أمله في أن تتواصل الأفراح ويحقق الأبيض الفوز على فلسطين ومن بعده إيران خلال المباراة التي تقام الثلاثاء المقبل.

مراجعة

كما دعا عبد الله الظنحاني المدير التنفيذي لنادي دبا الفجيرة، الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة بينتو إلى ضرورة الاستعداد الجيد للقاء فلسطين ومراجعة شريط الأخطاء التي ارتكبها اللاعبون أمام هونغ كونغ، مشيراً إلى أن الحذر أمام كافة المنتخبات واجب، وأضاف: أعتقد بأن مباراة المنتخب الفلسطيني غداً الخميس لن تكون سهلة خصوصاً وأن منتخب فلسطين يسعى إلى تعويض هزيمته الأولى أمام إيران 1-4 ولذلك أتوقع مباراة قوية بين المنتخبين وأتمنى أن يكون التوفيق حليف منتخبنا الوطني خلال مباراة فلسطين وكذلك أمام إيران .

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