هادف سيف: زينغا قادر على قيادة «الصقور» للتحليق في دوري المحترفين

المصدر: رأس الخيمة- أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد هادف سيف مدير فريق الإمارات أن الإيطالي والتر زينغا مدرب «الصقور» الذي تولى المهمة مؤخراً خلفاً للإسباني لويس بلاناغوما قادر على قيادة الفريق للتحليق في دوري أدنوك للمحترفين وتحقيق النتائج التي تؤمن استمراره في البطولة وتبعده عن شبح الهبوط.

وقال سيف في حديث مع «البيان» إن زينغا اسم كبير في عالم التدريب وصاحب خبرة في ملاعب الإمارات، مشيراً إلى أن اختياره للمهمة من قبل إدارة النادي راعى هذه الجوانب، مع توفير كل سبل الدعم له حتى يحقق النجاح في مهمته، وأضاف: زينغا ليس بغريب على الكرة الإماراتية بحكم تجاربه السابقة وهو متابع جيد للدوري ويعرف أدق تفاصيل الأندية، ومنذ اليوم الأول له في التدريبات أظهر معرفة جيدة بالفريق، وحالياً يقوم بعمل رائع من أجل العودة إلى المسار الصحيح، الجيد أيضاً أن هنالك تفاهماً كبيراً بينه وبين اللاعبين وبشكل عام الأجواء إيجابية في التدريبات وهنالك تفاؤل كبير بأن يكون القادم أفضل.

وأشار سيف إلى ضرورة الاستفادة من فترة توقف الدوري الحالية،، ذاكراً أن التغيير في الجهاز الفني تم في وقت مثالي حتى يتمكن المدرب الجديد من تنفيذ كافة برنامجه وأفكاره التدريبية ومعالجة السلبيات قبل العودة لمباريات الدوري، مؤكداً أن التوقف جاء من مصلحة الفريق وأنه من المهم الاستفادة بالشكل المطلوب حتى يقدم الفريق ما يرضي طموح وتطلعات الجماهير في المرحلة المقبلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز