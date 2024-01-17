فرق «بطولة الوحدة الودية الدولية» تبدأ بالوصول إلى أبوظبي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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بدأت الفرق المشاركة في بطولة الوحدة الودية الدولية الوصول إلى العاصمة أبوظبي استعداداً لخوض البطولة التي ينظمها العنابي في الفترة من 20 إلى 24 يناير الجاري على استاد آل نهيان.

وتشارك أندية الوحدة الإماراتي والزمالك المصري والاتفاق السعودي وأم صلال القطري في البطولة التي تقام خلال فترة التوقف الدولي الحالية بسبب كأس الأمم الآسيوية وكأس الأمم الإفريقية.

ووصلت إلى أبوظبي أول من أمس، بعثة فريق الاتفاق السعودي، بينما تصل اليوم الأربعاء بعثة فريق أم صلال القطري، فيما تصل بعثة الزمالك المصري غداً الخميس.

وتنطلق مباريات البطولة يوم السبت المقبل بمواجهة الاتفاق السعودي مع أم صلال القطري، ويلعب الوحدة مع الزمالك المصري في اليوم ذاته، إذ يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية التي تقام يوم 24 يناير الجاري، فيما يلعب الخاسران على مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وخاض فريق الاتفاق السعودي تدريباته عقب وصوله على ملاعب أكاديمية الوحدة لكرة القدم بالشهامة، حيث تقام تدريبات الفرق المشاركة بين استاد آل نهيان وملاعب الأكاديمية.

من جهة أخرى يستأنف فريق الوحدة تدريباته اليوم الأربعاء في إطار استعداداته للبطولة وذلك بعدما منح الجهاز الفني بقيادة الصربي غوران، اللاعبين راحة من التدريبات، أمس.

وتمثل البطولة الظهور الأول لغوران مع العنابي عقب توليه المهمة بعد التعاقد معه خلفاً للمدرب المؤقت الهولندي آرنو بويتنويغ الذي قاد الفريق خلال الفترة الماضية بعد إقالة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، إذ تعد البطولة فرصة لإعادة ترتيب الأوراق من أجل العودة للمنافسات المحلية.

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