ميسي يبحث عن التتويج الثاني بجائزة «دبي غلوب سوكر»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تتجه أنظار عشاق كرة القدم، بعد غدٍ، إلى دبي لمتابعة حفل الدورة 14 من جوائز «دبي غلوب سوكر»، المقدمة من «نخيل»، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، إحدى أبرز الفعاليات العالمية، التي تحتفي بالتميز في كرة القدم، ويقام حفل توزيع الجوائز بفندق ومنتجع أتلانتس، بحضور أبرز نجوم كرة القدم العالمية الحاليين والسابقين.

وبعد أن حسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي جائزة «مارادونا» لأفضل هداف لعام 2023 في جوائز «دبي جلوب سوكر»، يترقب عشاق الساحرة المستديرة الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم، والتي يتنافس عليها 11 لاعباً في القائمة النهائية، يتقدمهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، الذي يبحث عن الفوز بجائزة «دبي غلوب سوكر» للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن نالها في 2015، ويعد ميسي أبرز المرشحين للفوز بها بعدما احتكر جوائز 2023 لقيادته منتخب الأرجنتين للتويج بطلاً لكأس العالم 2022، حيث توج، أول من أمس، بجائزة أفضل لاعب في العالم 2023 المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وجائزة الكرة الذهبية 2023 من مجلة «فرانس فوتبول»، وفي مايو الماضي حصد ميسي ثنائية فريدة من نوعها في الحفل السنوي لجوائز لوريوس للتفوق الرياضي في باريس، حيث فاز فردياً بجائزة أفضل رياضي، وجماعياً مع منتخب بلاده بطل العالم، وجائزة أفضل رياضي في عام 2023 من مجلة «TIME» الأمريكية.

تنافس

وتضم قائمة المنافسين النهائيين في حفل «دبي غلوب سوكر» النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، والفرنسي كيليان مبابي، جناح باريس سان جيرمان، وكريستيانو رونالدو، إلى جانب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، والبلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي، الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، و البرتغالي بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي، والفرنسي كريم بنزيما لاعب الاتحاد السعودي، والنيجيري فيكتور أوسمين مهاجم نابولي الإيطالي.

ويملك كريستيانو رونالدو الرقم القياسي في عدد التتويج بجائزة «دبي غلوب سوكر» من دورتها الأولى، التي انطلقت في 2011، حيث نال شرف الفوز بها 6 مرات سنوات 2011، 2014، 2016، 2017، 2018، 2019، والكولومبي راداميل فالكاو في 2012، والفرنسي فرانك ريبيري 2013، وليونيل ميسي 2015، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي 2020، وكيليان مبابي 2021، وكريم بنزيما 2022.

قائمة

وضمت القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعبة كرة قدم في العالم «دبي غلوب سوكر» 2023، 10 لاعبات هن: إيتانا بونماتي الفائزة بكأس العالم مع منتخب إسبانيا، والموهبة الفريدة النجمة الكولومبية ليندا كايسيدو مهاجمة ريال مدريد، وأولغا كارمونا لاعبة منتخب إسبانيا وريال مدريد، وكريستيان دي أوليفيرا الملقبة بـ«ديبينيا» مهاجمة المنتخب البرازيلي، ماري إيربس حارسة مرمى منتخب انجلترا ومانشستر يونايتد، وأماندا إليستيدت لاعبة منتخب السويد وباريس سان جيرمان، سامانثا كير لاعبة منتخب أسترالية ومهاجمة نادي تشيلسي، النيجيرية عزيزات أوشوالا لاعبة برشلونة، السويدية فريدولينا رولفو لاعبة بايرن ميونيخ، جورجيا ستانواي لاعبة منتخب إنجلترا وبايرن ميونيخ. في حين تتضمن قائمة أفضل لاعب لدى الجماهير 5 لاعبين هم: جود بيلينغهام، وليونيل ميسي، ونيمار جونيور، وكريستيانو رونالدو، ومحمد صلاح.

وتصدر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب نادي ريال مدريد، والأكثر تتويجاً في تاريخ دوري أبطال أوروبا بعد أن فاز باللقب أربع مرات، قائمة تضم 8 مدربين يتنافسون على جائزة أفضل مدرب في العالم، إلى جانب بيب غوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي، والذي قاد فريقه للفوز بثلاثية تاريخية، ولونيل سكالوني بعد أن قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم 2022 في قطر، والمدرب السويسري مارسيل كولر، الذي قاد الأهلي المصري للحصول على خمسة تتويجات، خلال 10 أشهر فقط؛ والمدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي، والإسباني تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة حالياً، والإيطالي سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان، وميكيل أرتيتيا مدرب أرسنال الإنجليزي.

وتضم قائمة الأندية المرشحة لجائزة أفضل نادي في العالم 10 أندية، من بينها 3 عربية هي الأهلي المصري ونادي الهلال السعودي ونادي الاتحاد السعودي، و7 أندية أخرى تشمل أرسنال، برشلونة، فلومينيسي، إنتر ميلان، مانشستر سيتي، نابولي، وإشبيلية.

وتتضمن القائمة النهائية للأندية المرشحة لجائزة أفضل نادي كرة قدم للسيدات نادي برشلونة حامل لقب دوري أبطال أوروبا، ونادي تشيلسي الفائز لست مرات بالدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات، إضافة إلى أرسنال وبايرن ميونيخ وتشلسي وروما.

إضافة

وتشهد دورة هذا العام إضافة جائزتين جديدتين لفئات جوائز الشرق الأوسط، في ظل انتقال عدد من نجوم كرة القدم العالمية إلى الدوري السعودي مثل كريستيانو رونالدو، وكريم بنزيما، وساديو ماني، الأمر الذي لفت أنظار العالم إلى كرة القدم في المنطقة، وضمت القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب كرة قدم في الشرق الأوسط 5 أسماء هم: سالم الدوسري، كريم بنزيما وحارس مرمى الأهلي المصري محمد الشناوي، ورياض محرز، وكريستيانو رونالدو، بينما تتضمن قائمة المرشحين النهائيين لجائزة أفضل نادي كرة قدم في الشرق الأوسط 5 أندية هي: الأهلي المصري، والأندية السعودية الثلاثة النصر والاتحاد والهلال، ونادي شباب الأهلي الإماراتي، وتضمنت القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب ناشئ 10 لاعبين هم: سعود عبدالحميد، فراس البريكان، جود بيلينجهام، مويسيس كايسيدو، عمر فايد، إنزو فيرنانديز، جافي، أردا جولر، جوسكو جفارديول، ولامين يامال.

ويتضمن الحفل توزيع عدد من الجوائز الأخرى مثل أفضل لاعب خط وسط، أفضل حارس مرمى، أفضل رئيس نادي، أفضل مدير رياضي، أفضل وكيل لاعبين، أفضل لاعب رياضات إلكترونية، أفضل صحفي رقمي، أفضل مؤثر على منصات التواصل الاجتماعي، أفضل صانع محتوى فيديو، جائزة أفضل محتوى رقمي للاعب، جائزة أفضل محتوى رقمي لنادي.

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