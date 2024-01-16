النصر يستعد لمواجهة الفيحاء والأهلي السعوديين ودياً

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستعد فريق الكرة بنادي النصر لخوض مباراتين وديتين في الفترة المقبلة؛ الأولى أمام الفيحاء السعودي الأسبوع المقبل، والثانية أمام الأهلي السعودي 1 فبراير. واختتم الفريق أمس، معسكره التحضيري في العين الذي استمر لمدة أسبوعين، وتضمّن تجربة ودية واحدة وفاز فيها على يونايتد سبورت أحد أندية الدرجة الثانية بخماسية نظيفة.

وشكل معسكر العين فرصة جيدة للمدرب الهولندي ألفريد شرودر للوقوف على جهوزية لاعبيه، واستعادة جهود لاعب الوسط المتألق حسن مهدي بعد غياب 8 أشهر عن الملاعب بسبب الإصابة التي تعرض لها الموسم الماضي في الرباط الصليبي.

وأكد المغربي عادل تاعرابت كابتن الفريق نجاح معسكر العين وقال: أظهر الجميع مستوى عالياً من التركيز، وبذلنا جهداً كبيراً وكنا بحالة رائعة ونستعد بشكل مثالي للفترة المقبلة وطموحاتنا كبيرة ونأمل إسعاد جماهيرنا بالاستمرار في تحقيق الانتصارات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز