شباب الأهلي يتعاقد مع البرازيلي برينو

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أعلن شباب الأهلي، التعاقد مع المدافع البرازيلي برينو كاسكاردو ليموس (20 عاماً)، تمهيداً لقيده خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تنطلق 22 الجاري. ويهدف شباب الأهلي، إلى تدعيم مركز قلب الدفاع قبل العودة إلى المنافسات المحلية المتوقفة حالياً، لمشاركة منتخبنا الوطني في كأس آسيا.

ويتوقع أن يكون برينو، إضافة مهمة لخط دفاع «فرسان دبي»، ونشأ اللاعب في صفوف بالميراس، وانتقل على سبيل الإعارة إلى ابراشينا في 2021، ثم إلى أمريكا مينيرو في 2022 بشكل نهائي.

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