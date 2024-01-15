الشحي يثمن استعدادات ناشئي كلباء لكرة اليد لمواجهة الوصل المرتقبة

المصدر: كلباء - البيان

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يواصل فريق اتحاد كلباء لكرة اليد استعداداته لخوض منافسات الدور نصف النهائي لبطولة الناشئين تحت إشراف المدرب المصري عماد إبراهيم حسن، وذلك تمهيداً لخوض المباراة المرتقبة مع الوصل يوم الجمعة القادم.

بدوره وجه جاسم محمد الشحي، عضو مجلس إدارة النادي ومدير إدارة الألعاب الجماعية، باستكمال الاستعدادات بأفضل جاهزية استعداداً للمباراة، ومؤكداً أن الثقة كبيرة بالجهازين الفني والإداري واللاعبين لتحقيق انتصارات جديدة للنادي تضاف إلى إنجازاته السابقة، ومثمناً تأهل الفريق للدور النهائي من بطولة الدوري، مشيراً إلى أحقية النمور الصغار في المنافسة على بطولة الدوري.

وأكد الشحي أن الفريق قادر على الذهاب بعيداً في المنافسة، مطالباً اللاعبين التعامل مع المباريات بيقظة عالية وكأن كل مباراة نهائي.

وتقدم بالشكر للجهازين الفني والإداري للفريق على جهدهم والعمل المتواصل مع الفريق، متمنياً من جماهير النادي الدعم المتزايد فيما تبقى من مسابقة الدوري.

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