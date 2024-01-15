كأس آسيا 2023.. حمدان بن مبارك يهنئ الأبيض ويشيد بالجهود

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

هنأ معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، منتخبنا الوطني بفوزه على منتخب هونغ كونغ 3-1، أمس في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من كأس آسيا المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة، متمنيا التوفيق للفريق في مبارياته المقبلة.

وكان معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان شهد أمس مباراة منتخبنا الوطني مع نظيره منتخب هونغ كونغ على استاد خليفة الدولي.

كما التقى معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وسعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني وزير الرياضة والشباب في دولة قطر.

وأشاد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان بجهود الاتحاد الآسيوي واللجنة المنظمة والاتحاد القطري لكرة القدم في تنظيم هذه النسخة من البطولة، التي تشهد حضوراً جماهيرياً لافتاً وتغطية إعلامية كبيرة، على مستوى قارة آسيا، مؤكداً أن كأس آسيا من البطولات القارية الكبرى التي تحظى باهتمام كبير على المستويين الرسمي والشعبي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز