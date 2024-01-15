«الأبيض».. انطلاقة ثلاثية في شباك هونغ كونغ بكأس آسيا

المصدر: متابعة: إيهاب زهدي

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فاز منتخبنا الوطني لكرة القدم على هونغ كونغ 1-3، في المباراة التي جرت أمس، باستاد خليفة الدولي، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لكأس آسيا لكرة القدم المقامة حالياً في الدوحة، واجتاز «الأبيض» بنجاح، ضربة البداية، ووضع أول 3 نقاط في رصيده، ومنح الفوز اللاعبين دفعة معنوية عالية لإكمال مشواره في البطولة بقوة، وجاءت الثلاثية بتوقيع سلطان عادل من ركلة جزاء في الدقيقة 34، وزايد سلطان في الدقيقة 52، ويحيى الغساني من ركلة جزاء في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع للمباراة، وأحرز هدف هونغ كونغ، تشان سيو كوان في الدقيقة 49.

حضر المباراة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الكرة، بعد وصوله إلى الدوحة صباح أمس، مع وفد ضم كلاً من عبد الله الجنيبي النائب الأول لرئيس الاتحاد، رئيس رابطة المحترفين، ومحمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة، ونجمي منتخبنا الوطني السابقين فهد خميس وعدنان الطلياني.

بدأت المباراة بأداء هجومي من المنتخبين من دون خطورة على المرمى،وشكل ايفرتون مهاجم هونغ كونغ، مصدر إزعاج لـ «الأبيض» في الدقائق الأولى، واحتسب الحكم ركلة جزاء لمنتخبنا بعد العودة إلى تقنية الفيديو، لوجود لمسة يد من لاعب هونغ كونغ داخل منطقة فريقه، وأحرز منها سلطان عادل الهدف الأول لمنتخبنا في الدقيقة 34.

وردت عارضة مرمى هونغ كونغ في الدقيقة 38، تسديدة مفاجئة من فابيو دي ليما من خارج المنطقة الجزاء.

ورغم البداية السريعة لمنتخبنا في الشوط الثاني، إلا أن تشان سيو، نجح في تسجيل هدف التعادل لهونغ كونغ في الدقيقة 49، وبعدها تمكن زايد سلطان من تسجيل هدف ثانٍ لمنتخبنا في الدقيقة 52، وطالب لاعبونا باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة 74، إلا أن الحكم رفض احتسابها رغم العودة إلى تقنية الفيديو.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لمنتخبنا لعرقلة يحيى الغساني في الوقت بدل الضائع، بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وأحرز منها الغساني، الهدف الثالث لمنتخبنا في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع للمباراة، وألغى الحكم هدفاً لهونغ كونغ في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

من ناحية أخرى بدأ منتخب اليابان مشواره نحو لقب قاري خامس بفوز مثير على فيتنام 4 - 2 على استاد الثمامة، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، وسجل الرباعية تاكومي مينامينو بهدفين في الدقيقتين 11 و45 وكيتو ناكامورا بالدقيقة «4+45»، واياسي اويدا بالدقيقة 85، ولفيتنام دين ياك نغوين وتوان هاي فام بالدقيقتين 16 و33.

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