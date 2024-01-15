العروبة يقترب من حاجز 40 نقطة في «الهواة»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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لم تشهد مباريات الجولة الـ16 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم أي مفاجآت على مستوى الصدارة، والتي ظلت بلون فريق العروبة «الأخضر»، الذي يسعى إلى تحقيق أرقام قياسية على مستوى «الهواة» بعد تحقيق فوزه الثاني عشر، بينما تعادل في 3 مباريات ولم يخسر أي مباراة، جامعاً 39 نقطة، وتبدو الرغبة كبيرة لدى البرتغالي بيريرا، المدير الفني للعروبة، لتخطي حاجز الـ40 نقطة مع تبقي مباراة وحيدة للفريق خلال مرحلة الذهاب، وستكون أمام العربي.

وعلى مستوى وصافة البطولة لا تزال لعبة «القط والفأر» مستمرة بين الظفرة ودبا الحصن، اللذين يتنافسان بقوة للانفراد بالمركز الثاني، ويملك كل فريق 31 نقطة مع تفوق الظفرة بفارق الأهداف وفي المواجهات المباشرة، وحقق الظفرة فوزاً غالياً على غلف إف سي في الوقت بدل الضائع بهدف الإنجليزي بينك أفوب، بينما كان دبا الحصن في طريقه لفقدان نقطتين على ملعبه لولا الهدف القاتل الذي أحرزه بولينغ ديمبل في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

وفوّت العربي فرصة ثمينة لمطاردة الوصافة، بخسارته أمام ضيفه التعاون بهدف، ليخسر ثلاث نقاط غالية، لكنه ظل متمسكاً بالمركز الرابع برصيد 26 نقطة، وتأثر الفريق بطرد قائده راشد عيسى في الدقيقة 13 من المباراة.

وتغلب مسافي الخامس على سيتي بثلاثية ووصل للنقطة 25، وجاء في المركزين السادس والسابع برصيد 23 نقطة كل من دبا الفجيرة، المتعادل مع الفجيرة، والجزيرة الحمراء الذي استعاد نغمة الانتصارات بالفوز على غلف يونايتد.

وتشترك 3 فرق في رصيد 21 نقطة وتحتل المراكز من الثامن وحتى العاشر، بداية بالذيد ثم يونايتد والتعاون، ومن خلفها يأتي الفجيرة الحادي عشر برصيد 20 نقطة، يليه غلف إف سي برصيد 17 نقطة، وفي المركز الثالث عشر الحمرية «15 نقطة»، ثم غلف يونايتد «14 نقطة»، ومصفوت الخامس عشر «12 نقطة»، وفي المركزين الأخيرين يأتي كل من سيتي ومصفوت برصيد 6 نقاط لكل منهما.

وشهدت مباريات الجولة الـ16 تسجيل اللاعبين 22 هدفاً، وظهرت البطاقات الملونة 40 مرة، منها 5 بطاقات حمراء.

وواصل أفوب، لاعب الظفرة، صدارته للهدافين برصيد 12 هدفاً.

الجولة 17

تقام مباريات الجولة الـ17 في ختام مرحلة الذهاب يومي 20 و21 الجاري، ويلتقي في اليوم الأول دبا الفجيرة مع الرمس، والتعاون مع دبا الحصن، والعروبة مع العربي، وغلف يونايتد مع الحمرية، وغلف إف سي مع الجزيرة الحمراء، ويلعب في اليوم الثاني يونايتد مع مسافي، والذيد مع الفجيرة، وسيتي مع مصفوت.

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