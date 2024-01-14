العروبة يعزز صدارته لـ«الهواة» بالنقطة 39

المصدر: الفجيرة ـ محمد فضل

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حافظ فريق العروبة على سجله الخالي من الهزائم ضمن مسابقة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة» وتمكن من قلب تأخره بهدف أمام الحموية إلى فوز مثير 2 - 1، محافظاً على صدارته بالنقطة 39، وتقدم الحمرية بهدف يوسف الجبلي في الدقيقة 13، وتعادل سايمون باروس للعروبة بالدقيقة 33 وأحرز الحساني تامبورا هدف الفوز في الدقيقة 67.

وتغلب الظفرة على غلف اف سي في الوقت بدل الضائع بهدف افوب بينك في الدقيقة «90+5» ليصل برصيده إلى 31 نقطة، وتجاوز دبا الحصن ضيفه يونايتد بنتيجة 2 ـ 1 ورفع رصيده إلى 31 نقطة، ثالثاً، سجل الهدفين كل من نهيان العبدولي وبولينغ ديمبل، فيما أحرز للخاسر بابي بكاريب، وتم طرد لاعب يونايتد إبراهيم حسن.

وانتهى ديربي الفجيرة و«النواخذة» بالتعادل السلبي، وخسر العربي على ملعبه أمام التعاون بهدف اليكساندر ميدروس ولعب العربي منذ الدقيقة 13 بعشرة لاعبين إثر طرد راشد عيسى بالبطاقة الحمراء، وفاز مسافي على سيتي بثلاثية سجلها ايمانويل «هدفين» لافيسا مونتياه ليرفع رصيده إلى 25 نقطة، وتغلب مصفوت على الذيد 4 ـ 2، والجزيرة الحمراء على غلف يونايتد بنتيجة 3 ـ 2.

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