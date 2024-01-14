بينتو: تحضيراتنا جيدة واللاعبون الشباب مميزون

المصدر: متابعة ــ إيهاب زهدي

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أكد البرتغالي باولو بينتو، مدرب منتخبنا الوطني، أن «الأبيض» جاهز لخوض أولى مباريات المجموعة الثالثة لكأس آسيا أمام هونغ كونغ الليلة، وبين خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة، أن تحضيرات المنتخب سارت بشكل جيد، وأن اللاعبين باتوا مستعدين للمهمة، وأن المنتخب لديه لاعبون شباب مميزون. وشدد على أهمية المباراة الأولى بالنسبة لمنتخبنا، وجدد احترامه للمنافس.

وأشار إلى أن الجهاز الفني للمنتخب، حرص على تحليل مباريات حديثة لمنتخب هونغ كونغ للتعرف أكثر على مواطن الضعف والقوة، وتوقع أن تكون المباراة صعبة، خاصة وأنها ستكون في مواجهة منتخب يلعب بقوة كبيرة ويملك قدرات في الاستحواذ على الكرة، ويملك لاعبين جيدين، وأكد على تحقيق الانتصار هو الهدف المنشود، وعلى سعي «الأبيض» لتقديم كل ما لديه في المباراة.

وتحدث المدرب عن إعداد منتخبنا، قائلاً: قبل الحضور إلى الدوحة، أقمنا معسكراً في أبوظبي، وخضنا خلاله تجربتين وديتين عملنا من خلالهما على زيادة تركيز اللاعبين، والآن لدينا صورة واضحة عن المنتخب والجوانب التكتيكية والذهنية.

وحول وجود عدد كبير من اللاعبين الشباب في صفوف المنتخب، قال: أعطينا الفرصة للاعبين الشباب للحصول على الخبرة، وأثق أنهم لاعبون مميزون، ويقدمون أداء جيداً لخدمة المنتخب، المهم الجودة وليس العمر.

وعن رؤيته للمنتخب الإيراني، ذكر أن منتخب إيران فريق قوي، ويمتلك لياقة بدنية عالية، وشدد على أن التركيز منصب حالياً على مباراة هونغ كونغ، وأنهم يتعاملون مع كل مباراة على حدة، وقال المباراة الأولى تبقى دائماً مهمة.

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