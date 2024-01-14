وفد اتحاد الكرة يزور جناح الإمارات في «إكسبو الدوحة»

المصدر: الدوحة - البيان

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زار وفد اتحاد الإمارات لكرة القدم، أمس، جناح الإمارات في معرض «إكسبو الدوحة 2023 للبستنة».

وكان في استقبال الوفد إبراهيم سالم العلوي المفوض العام لجناح الدولة في «إكسبو الدوحة 2023 للبستنة»، وعدد من منظمي المعرض، وضم الوفد كلاً من عبيد الشامسي النائب الثاني لرئيس اتحاد كرة القدم، وعبدالمحسن الدوسري، وعمر الحاج، وإبراهيم النمر أعضاء مجلس الإدارة.

واطلع الوفد على ما تضمّنه الجناح، والذي يروي قصة الإرث الزراعي للدولة، والإنجازات التي حققها الرواد، والمبتكرون الذين يسهمون في تعزيز الأمن الغذائي واستدامته، تحت عنوان «إرث وأثر»، وقام الوفد بالتعرف إلى المعرض، الذي يستمر 6 أشهر، ويشهد مشاركة أكثر من 80 منصة دولية.

وأشاد وفد اتحاد الكرة بجهود وزارة الخارجية المشرفة على إدارة جناح دولة الإمارات في إكسبو 2023، بالتعاون مع مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، ومكتب المشاريع الوطنية، مؤكدين فخرهم بما وجدوه في الجناح من معلومات غنية عن ارتباط دولة الإمارات واهتمامها بالزراعة.

وأعرب إبراهيم سالم العلوي المفوض العام لجناح الدولة في «إكسبو الدوحة 2023 للبستنة»، عن بالغ سعادته وفرحته بزيارة وفد اتحاد الكرة لجناح الدولة في إكسبو الدوحة، متمنياً لمنتخبنا التوفيق في نهائيات كأس آسيا المقامة حالياً في الدوحة.

ودعا المفوض العام الجماهير الإماراتية التي ستحضر إلى الدوحة لمتابعة وتشجيع المنتخب في المباريات إلى الوجود في المعرض، وزيارة جناح الدولة للاستمتاع بالتجارب الفريدة التي يُقدمها.

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