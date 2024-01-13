خالد عيسى: نحترم جميع المنافسين في كأس آسيا

المصدر: وام

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أكد خالد عيسى حارس المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أن الفريق يمتلك عناصر شابة بعضها يخوض نهائيات كأس آسيا للمرة الأولى، وأن الجميع سيكونون داعمين لهم من خلال إعطائهم الخبرة المطلوبة.

وقال خلال المؤتمر الصحفي لمباراة منتخبنا الوطني أمام هونج كونج بافتتاح مباريات المجموعة الثالثة لكأس آسيا المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة، إن الجيل الحالي مشابه للأجيال السابقة في التلاحم داخل وخارج الملعب، وهو ما يميز منتخبنا منذ سنوات طويلة، وهذا أمر مهم في كرة القدم حيث نأمل أن يكلل بالنجاح على أرضية الملعب."

وتحدث حارس المنتخب الوطني عن مباراة الغد قائلا :" المباراة الأولى في أي بطولة مهمة جداً ، نحن نحترم منتخب هونج كونج وكل المنافسين الموجودين في البطولة".

وأضاف :" من المؤكد أن كافة المنتخبات التي وصلت إلى النهائيات قوية وكلها لديها طموح و نحترمها، و كامل التركيز منصب على مباراة الغد".

وتمنى خالد عيسى أن تتواجد جماهير المنتخب بأعداد كبيرة في مباراة الغد وبقية المباريات، مشيراً إلى أن المساندة الجماهيرية مهمة لأنها تعطي اللاعبين دفعة معنوية كبيرة، وتزيد ثقتهم بأنفسهم في جميع المواجهات.

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