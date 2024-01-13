13 هدفاً تزين "ليلة الأساطير" في ثالث أيام "أسبوع نجوم الكرة في الشارقة"

المصدر: وام تصوير سالم خميس

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قاد النجم الدولي الأوكراني السابق اندريه شيفشينكو فريقه "نمور كلباء" لرفع كأس "ليلة نجوم الكرة" عقب الفوز على فريق "صقور مليحة" بقيادة الأسطورة الإيطالية فرانشيسكو توتي بنتيجة ثمانية أهداف لخمسة في المباراة التي أقيمت أمس على استاد نادي الشارقة في ثالث أيام "أسبوع نجوم الكرة في الشارقة" المقام تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي ونظمتها هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة بمشاركة 200 لاعب بينهم 23 من أساطير كرة القدم الدوليين.

وكرم سعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة بصحبة سعادة عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وعلي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي جميع أساطير كرة القدم الذي ساهموا في تقديم مباراة أسطورية لعشاق كرة القدم في "ليلة نجوم الكرة" قبل تسليم الكأس لكابتن فريق "نمور كلباء" الأسطورة الأوكراني شيفشينكو.

واحتضن استاد نادي الشارقة الرياضي فعالية "ليلة نجوم الكرة" التي أقيمت بنظام كرة القدم السداسية (6 ضد 6) في مباراة حضرتها جماهير غفيرة في مباراة كروية حماسية شهدت مشاركة 23 من الأساطير والنجوم الذي سبق لهم التألق على المستطيل الأخضر وتوجو بالعديد من الألقاب العالمية سواء مع انديتهم أو منتخباتهم الوطنية.

يذكر أن "أسبوع نجوم كرة القدم في الشارقة" استهل الأربعاء الماضي بمنافسات "جولة نجوم البادل" التي توج بلقبها نجما الكرة الإيطالية السابقين لويجي دي بياجيو وكريستيان بانوتشي قبل أن تستكمل الفعاليات بـ "ليلة نجوم الكرة" ليسدل الستار عن الفعاليات اليوم السبت بالنسخة الثانية من بطولة "الشارقة الدولية للفوت جولف" البالغ جوائزها 30 ألف دولار.

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