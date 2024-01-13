باولو بينتو: منتخب الإمارات جاهز لكأس آسيا وكل تركيزنا على مباراة الغد

المصدر: وام

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أكد البرتغالي باولو بينتو المدير الفني لمنتخبنا الوطني، جاهزية الفريق لخوض أولى مباريات المجموعة الثالثة لكأس آسيا، أمام هونج كونج غدا الأحد باستاد خليفة الدولي.

وقال بينتو خلال المؤتمر الصحفي للقاء ان تحضيرات المنتخب جرت بشكل جيد وأن اللاعبين مستعدون للمهمة.

وجدد باولو بينتو احترامه لمنتخب هونج كونج، مشيراً إلى أنه والفريق المعاون حرصوا على تحليل مباريات حديثة للمنافس للتعرف أكثر على مواطن الضعف والقوة، متوقعاً أن تكون المباراة صعبة، خاصة وأنها في مواجهة منتخب قوي ويملك لاعبين جيدين.

وتحدث المدرب عن إعداد المنتخب وقال: "قبل الحضور إلى الدوحة أقمنا معسكراً بالعاصمة أبوظبي، خضنا خلاله تجربتين وديتين عملنا من خلالهما على زيادة تركيز اللاعبين، والآن لدينا صورة واضحة عن المنتخب والجوانب التكتيكية والذهنية ."

وحول وجود عدد كبير من اللاعبين الشباب في صفوف المنتخب قال بينتو: "أعطينا الفرصة للاعبين الصاعدين للحصول على الخبرة، و أثق أن لدينا لاعبين صغار في السن لكنهم مميزون ويقدمون أداءً جيداً لخدمة المنتخب، المهم الجودة وليس العمر."

وأوضح المدرب أن التركيز حاليا بالكامل منصب على مباراة الغد، حيث لم يحن الوقت للحديث عن المبارايات التالية، لأن التعامل يكون من خلال كل مباراة على حدة، لافتا إلى أن المباراة الأولى تبقى دائماً مهمة، وأن الجهاز الفني يحاول باستمرار إخراج أفضل ما يملكه كل لاعب لخدمة المنتخب".

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